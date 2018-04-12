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04:59 (мск), источник: Восток Медиа

В четвёртом ВЭФ примет участие делегация из Пхохана

Представительная делегация южнокорейского города Пхохан примет участие в мероприятиях деловой программы четвёртого Восточного экономического форума, который состоится во Владивостоке 11—13 сентября, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Источник: Восток Медиа

Правительственную делегацию одного из крупнейших промышленных центров Республики Корея возглавит мэр города Ли Ганг Док. В её состав также войдут сотрудники администрации города Пхохан, представители Городского Совета, Торгово-промышленной палаты, деловые круги и журналисты.

Южнокорейская сторона считает, что участие в работе ВЭФ-2018 будет способствовать дальнейшему сотрудничества между двумя странами.

К слову, ранее во Владивостоке состоялся День корейского инвестора, в котором приняли участие около 300 человек, в том числе представляющих 75 корейских компаний. В рамках мероприятия обсуждались инвестиционные проекты стоимостью 1,5 миллиарда долларов в таких сферах, как энергетика, нефте- и газохимическое производство, судостроение, медицина, а также строительство рыбного рынка.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что четвёртый Восточный экономический форум во Владивостоке хотели провести 6—7 сентября 2018 года. Однако в начале марта 2018 года организаторы сообщили о переносе дат форума. Его проведение сдвинулось на неделю из-за международных мероприятий первых лиц государства. В этом году ВЭФ будет проходить с 11 по 13 сентября.

Возможность принять участие в четвёртом Восточном экономическом форуме во Владивостоке рассматривает президент Республики Корея. Это станет вторым визитом Мун Чжэ Ина в приморскую столицу. К слову, о своём намерении вновь посетить Приморье уже заявил японский премьер Синдзо Абэ. Участие в мероприятии также подтвердила Южно-Африканская республика.

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