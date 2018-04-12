В четвёртом ВЭФ примет участие делегация из Пхохана
Представительная делегация южнокорейского города Пхохан примет участие в мероприятиях деловой программы четвёртого Восточного экономического форума, который состоится во Владивостоке
Представительная делегация южнокорейского города Пхохан примет участие в мероприятиях деловой программы четвёртого Восточного экономического форума, который состоится во Владивостоке
Правительственную делегацию одного из крупнейших промышленных центров Республики Корея возглавит мэр города Ли Ганг Док. В её состав также войдут сотрудники администрации города Пхохан, представители Городского Совета,
Южнокорейская сторона считает, что участие в работе ВЭФ-2018 будет способствовать дальнейшему сотрудничества между двумя странами.
К слову, ранее во Владивостоке состоялся День корейского инвестора, в котором приняли участие около 300 человек, в том числе представляющих 75 корейских компаний. В рамках мероприятия обсуждались инвестиционные проекты стоимостью 1,5 миллиарда долларов в таких сферах, как энергетика, нефте- и газохимическое производство, судостроение, медицина, а также строительство рыбного рынка.
Возможность принять участие в четвёртом Восточном экономическом форуме во Владивостоке рассматривает президент Республики Корея. Это станет вторым визитом Мун Чжэ Ина в приморскую столицу. К слову, о своём намерении вновь посетить Приморье уже заявил японский премьер Синдзо Абэ. Участие в мероприятии также подтвердила
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