В четвёртом ВЭФ примет участие делегация из Пхохана

Источник: Восток Медиа

Правительственную делегацию одного из крупнейших промышленных центров Республики Корея возглавит мэр города Ли Ганг Док. В её состав также войдут сотрудники администрации города Пхохан, представители Городского Совета, Торгово-промышленной палаты, деловые круги и журналисты.

Южнокорейская сторона считает, что участие в работе ВЭФ-2018 будет способствовать дальнейшему сотрудничества между двумя странами.

К слову, ранее во Владивостоке состоялся День корейского инвестора, в котором приняли участие около 300 человек, в том числе представляющих 75 корейских компаний. В рамках мероприятия обсуждались инвестиционные проекты стоимостью 1,5 миллиарда долларов в таких сферах, как энергетика, нефте- и газохимическое производство, судостроение, медицина, а также строительство рыбного рынка.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что четвёртый Восточный экономический форум во Владивостоке хотели провести 6—7 сентября 2018 года. Однако в начале марта 2018 года организаторы сообщили о переносе дат форума. Его проведение сдвинулось на неделю из-за международных мероприятий первых лиц государства. В этом году ВЭФ будет проходить с 11 по 13 сентября.