Приморье и Китай готовят масштабный проект
Состоялась рабочая встреча президента Союза «Приморская
Состоялась рабочая встреча президента Союза «Приморская
По итогам переговоров был подписан протокол намерений, который положит начало реализации масштабного трансграничного туристического проекта между Россией и Китайской Народной Республикой.
Темой переговоров стало открытие нового авиасообщения между Владивостоком и аэропортами южных провинций Китайской Народной Республики.
Открытие прямого чартерного сообщения призвано решить главную логистическую проблему на пути китайских туристов из южных провинций. Это позволит дать мощный импульс развитию въездного туризма в Приморском крае.
В рамках трёхлетней программы в период с 2019 по 2022 гг. Ассоциация планирует значительно нарастить количество туристов из южных провинций КНР, что также является одним из пунктов программы «Один пояс — один путь», одобренной генеральным секретарём ЦК Коммунистической партии Китая Си Цзиньпином.
На первоначальном этапе будет установлено 12 новых маршрутов с такими городами как: Шицзячжуан, Ухань, Чжэнчжоу, Чанша, Нанкин, Шенчжэнь, Куньмин, Фучжоу, Чунцин, Чэнду, Ханчжоу и Наньнин. Планируется осуществлять полёты 6 дней в неделю, что гарантированно обеспечит объём пассажиропотока в 1300 человек в неделю.
В завершении встречи стороны договорились о детальной проработке совместного плана действий, в рамках озвученного Ассоциацией проекта, и о тесном сотрудничестве с целью реализации мероприятий по установлению новых маршрутов авиасообщения между Южными провинциями КНР и Приморьем.
Артем Андреев.
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