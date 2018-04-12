Приморье и Китай готовят масштабный проект

Источник: ДЕЙТА

По итогам переговоров был подписан протокол намерений, который положит начало реализации масштабного трансграничного туристического проекта между Россией и Китайской Народной Республикой.

Темой переговоров стало открытие нового авиасообщения между Владивостоком и аэропортами южных провинций Китайской Народной Республики.

По словам генерального директора Ассоциации, Приморский край и Владивосток вызывают большой интерес у туристов из южных провинций КНР, однако отсутствие прямого чартерного авиасообщения между Южными провинциями Китая и Владивостоком значительно усложняет разработку групповых программ, что в итоге отрицательно сказывается на турпотоке из этих провинций.

Открытие прямого чартерного сообщения призвано решить главную логистическую проблему на пути китайских туристов из южных провинций. Это позволит дать мощный импульс развитию въездного туризма в Приморском крае.

В рамках трёхлетней программы в период с 2019 по 2022 гг. Ассоциация планирует значительно нарастить количество туристов из южных провинций КНР, что также является одним из пунктов программы «Один пояс — один путь», одобренной генеральным секретарём ЦК Коммунистической партии Китая Си Цзиньпином.

На первоначальном этапе будет установлено 12 новых маршрутов с такими городами как: Шицзячжуан, Ухань, Чжэнчжоу, Чанша, Нанкин, Шенчжэнь, Куньмин, Фучжоу, Чунцин, Чэнду, Ханчжоу и Наньнин. Планируется осуществлять полёты 6 дней в неделю, что гарантированно обеспечит объём пассажиропотока в 1300 человек в неделю.

В завершении встречи стороны договорились о детальной проработке совместного плана действий, в рамках озвученного Ассоциацией проекта, и о тесном сотрудничестве с целью реализации мероприятий по установлению новых маршрутов авиасообщения между Южными провинциями КНР и Приморьем.