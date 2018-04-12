В Красноярске начинает работу юбилейный КЭФ
Сегодня в Красноярске начинает работу 15 Красноярский экономический форум.
Сегодня в Красноярске начинает работу 15 Красноярский экономический форум.
Ожидается, что участниками форума станут первые лица государства, в том числе, заместитель председателя правительства Российской Федерации Аркадий Дворкович, министр транспорта Российской Федерации Максим Соколов,
Традиционно мероприятия экономической площадки посетят главы территорий РФ, руководители крупнейших компаний страны и региона, представители различных госструктур. В том числе, свое присутствие подтвердили 22 иностранные делегации.
Организаторы ожидают более 5 тысяч участников, для которых подготовлено более 80 деловых мероприятий.
Завершит свою работу форум 14 апреля.
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