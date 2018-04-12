Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
После разговора с Путиным Меркель сделала резонансные заявления
На чем ездит по Москве глава ГИБДД
Беременная Светлана Лобода снялась для модного глянца
Сирия отреагировала на слова Трампа об ударах
Наташа Королева перестаралась с пестрым нарядом
Запад забил автогол. Россияне откажутся от импортных товаров Укрепление курсов валют может изменить предпочтения российских потребителей
Море изменило цвет: реакция Сети на сближение ВВС РФ с ВМС США
«Газпром» ответил Меркель на условия по «СП – 2»
На чем ездит по Москве глава ГИБДД
Огромный внедорожник Kia: новые подробности
РФ собьет ракеты США в Сирии и выпустит свои по источникам огня
СМИ: Флот России ответил Украине за «пиратство»
Анна Семенович позирует в неглиже и с полотенцем на голове
Анастасия Волочкова сделала себе платье из одеяла
Мужчина выжил после 18-часовой остановки сердца
Пациентка, которой ввели формалин вместо физраствора, скончалась
Китайцы строят свою версию Висячих садов Семирамиды
Названа комфортная зарплата для выплаты ипотеки
Фоторепортажи
8В Алжире произошла одна из крупнейших авиакатостроф в истории
10Самые живописные мосты мира
06:01 (мск), источник: НИА Красноярск

В Красноярске начинает работу юбилейный КЭФ

Сегодня в Красноярске начинает работу 15 Красноярский экономический форум.

Источник: Reuters

Ожидается, что участниками форума станут первые лица государства, в том числе, заместитель председателя правительства Российской Федерации Аркадий Дворкович, министр транспорта Российской Федерации Максим Соколов, статс-секретарь — заместитель министра экономического развития Российской Федерации Олег Фомичев, заместитель министра экономического развития Российской Федерации Михаил Расстригин и др.

Традиционно мероприятия экономической площадки посетят главы территорий РФ, руководители крупнейших компаний страны и региона, представители различных госструктур. В том числе, свое присутствие подтвердили 22 иностранные делегации.

Организаторы ожидают более 5 тысяч участников, для которых подготовлено более 80 деловых мероприятий.

Завершит свою работу форум 14 апреля.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

В Сирии обстреляли автобус с российскими журналистами
Спутники зафиксировали выход российских кораблей с базы Тартус
Бизнесмена обвинили в хищении 37 млрд рублей из 9 банков
Аналитики назвали самые доходные в России профессии
СМИ: Мэй готова присоединиться к военным действиям против Сирии
Юлия Скрипаль отказалась от помощи сестры и посольства
Глава ЦРУ объявил об ужесточении политики в отношении России
Спорт
«Реал» проиграл «Ювентусу», но вышел в полуфинал Лиги чемпионов После назначения 11-метрового удара за споры с арбитром с поля был удален вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон
Авто
Что будет, если «закончились права» Сделайте это прямо сейчас. Немедленно. Достаньте свое водительское удостоверение и посмотрите, когда оно заканчивается
Hi-Tech
Найдена угрожающая человечеству «темная» зона Ученые обнаружили «темную» зону на ледяном щите в Гренландии.
Кино
Табаков и Муцениеце на съемках фильма «Тобол»: первые кадры Масштабный исторический проект о петровских временах по роману Алексея Иванова снял режиссер сериала «Великая»
Недвижимость
5 преимуществ квартиры с готовым ремонтом
Почему жители Дальнего Востока хотят покинуть регион
Нотариусы будут бесплатно регистрировать недвижимость
Коммунальные платежи в России могут вырасти с 1 июля
Леди
Варнава, Джоли, Бэкхем и другие звезды, чью излишнюю худобу мы обсуждаем Знаменитости садятся на новую диету, переживают расставание с любимым и хотят соответствовать модельным параметрам, что сказывается на их фигурах
Дети
Юлия Ковальчук дала дочери редкое имя Певица долго скрывала, как назвала девочку.
Все о ремонте
5 преимуществ квартиры с готовым ремонтом
Трёхкомнатная квартира в центре Москвы: лофт с элементами ретро
Как обустроить кухню бюджетно, но не в ущерб стилю: 7 умных приемов
Квартира в стиле ретро: интерьер московской двушки в духе 1960-х годов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь