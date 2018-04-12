В Красноярске начинает работу юбилейный КЭФ

Источник: Reuters

Ожидается, что участниками форума станут первые лица государства, в том числе, заместитель председателя правительства Российской Федерации Аркадий Дворкович, министр транспорта Российской Федерации Максим Соколов, статс-секретарь — заместитель министра экономического развития Российской Федерации Олег Фомичев, заместитель министра экономического развития Российской Федерации Михаил Расстригин и др.

Традиционно мероприятия экономической площадки посетят главы территорий РФ, руководители крупнейших компаний страны и региона, представители различных госструктур. В том числе, свое присутствие подтвердили 22 иностранные делегации.

Организаторы ожидают более 5 тысяч участников, для которых подготовлено более 80 деловых мероприятий.