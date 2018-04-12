Майк Помпео объявил об отказе от «мягкой политики» в отношении России

Директор ЦРУ перечислил меры, принимаемые Вашингтоном для того, «чтобы повысить цену для Владимира Путина»: санкции, высылка дипломатов, укрепление американской армии и сил ядерного сдерживания, а также «вооружение смелых молодых людей, которые сопротивляются российскому экспансионизму на Украине и в Грузии». «Этот список намного длиннее, и я уверен, что у меня будет возможность внести туда добавления», — отметил он.