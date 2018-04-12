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06:27 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Майк Помпео объявил об отказе от «мягкой политики» в отношении России

Время «мягкой политики» США в отношении России прошло, заявил директор ЦРУ, кандидат на пост госсекретаря Майк Помпео. «Россия продолжает действовать агрессивно, в чем ей способствуют многие годы мягкой политики в отношении этой агрессии. С этим теперь покончено», — говорится в письменных показаниях господина Помпео Конгрессу, которые распространил Белый дом.

Источник: Reuters

Директор ЦРУ перечислил меры, принимаемые Вашингтоном для того, «чтобы повысить цену для Владимира Путина»: санкции, высылка дипломатов, укрепление американской армии и сил ядерного сдерживания, а также «вооружение смелых молодых людей, которые сопротивляются российскому экспансионизму на Украине и в Грузии». «Этот список намного длиннее, и я уверен, что у меня будет возможность внести туда добавления», — отметил он.

Майк Помпео подчеркнул, что стратегия национальной безопасности Дональда Трампа «по праву» назвала Россию угрозой США. «Наши дипломатические усилия в отношении России будут сложными, но, как и в предыдущих случаях конфронтации с Москвой, они должны продолжаться», — цитирует «РИА Новости» господина Помпео.

Напомним, в середине марта Дональд Трамп произвел перестановку в своем кабинете: место РексаТиллерсона займет бывший глава ЦРУ Майк Помпео. Причиной отставки главы дипломатии стали его разногласия c главой государства, в том числе по вопросу об иранской ядерной сделке и переговорам с Северной Кореей.

Отставка Тиллерсона: кресло главы Госдепа США занял директор ЦРУ
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13 марта© Ньюстюб
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