Мэр Омска раскритиковала новую маршрутную сеть Мартыненко
На сегодняшнем брифинге мэр Омска Оксана Фадина, подводя итоги работы в первом квартале 2018 года, рассказала о перспективе введения новой маршрутной сети, которая была разработана в
На сегодняшнем брифинге мэр Омска Оксана Фадина, подводя итоги работы в первом квартале 2018 года, рассказала о перспективе введения новой маршрутной сети, которая была разработана в
По словам главы города, положение новой маршрутной сети вызывают в обществе много вопросов.
«Новая маршрутная сеть выглядит очень неоднозначно. Она вызывает много вопросов в обществе. Новая маршрутная сеть — не панацея. Надо решать проблему подвижного состава, который изношен на 92%. Пассажирские предприятия имеют большую производственную базу. Все это ложится миллиардной нагрузкой на бюджет. Это самортизированное хозяйство», — сказала Фадина.
Как ранее сообщал «СуперОмск», новая маршрутная сеть будет внедрена в августе. Инициатором ее введения был директор департамента транспорта Алексей Мартыненко. Несколько маршрутов будут отменены или сокращены в интересах убыточных муниципальных пассажирских предприятий.
В ближайшее время мэрия Омска представит в правительство Омской области план по выводу транспортных предприятий из кризиса.
«Проблему надо решать, пока она операбельна», — резюмировала Фадина.
Новая маршрутная сеть доступна по ссылке (файл для скачивания).
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