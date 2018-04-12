Челябинскую думу покидает единственная женщина-депутат

В пресс-службе городской думы пока не подтверждают информацию о заявлении Марины Карелиной, сама она находится на отдыхе в Таиланде. Однако несколько депутатов на условиях анонимности подтвердили «ФедералПресс», что единственная дама в представительном органе решила сдать мандат.

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«Марина Владимировна неофициально говорила, что они с мужем наконец приняли решение и хотят уехать из Челябинской области, — сообщил один из источников “ФедералПресс”. — Ходят слухи, что Александр Карелин давно ищет покупателей на свой бизнес».

Напомним, Александра Карелина эксперты относят к «пулу Юревича», максимального расцвета его бизнес достиг именно в 2005 — 2014 годах, когда Михаил Юревич работал сначала главой Челябинска, а затем губернатором.

В числе известных активов Карелина — автовокзал «Юность», гостинично-офисный комплекс «Парксити».