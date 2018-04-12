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09:16 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Челябинскую думу покидает единственная женщина-депутат

ЧЕЛЯБИНСК, 12 апреля, ФедералПресс. Депутат Челябинской городской думы Марина Карелина написала заявление о снятии с себя полномочий народного избранника. Источники «ФедералПресс» связывают этот шаг с намерением Карелиной и ее супруга, известного в городе коммерсанта, покинуть регион.

В пресс-службе городской думы пока не подтверждают информацию о заявлении Марины Карелиной, сама она находится на отдыхе в Таиланде. Однако несколько депутатов на условиях анонимности подтвердили «ФедералПресс», что единственная дама в представительном органе решила сдать мандат.

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«Марина Владимировна неофициально говорила, что они с мужем наконец приняли решение и хотят уехать из Челябинской области, — сообщил один из источников “ФедералПресс”. — Ходят слухи, что Александр Карелин давно ищет покупателей на свой бизнес».

Напомним, Александра Карелина эксперты относят к «пулу Юревича», максимального расцвета его бизнес достиг именно в 2005 — 2014 годах, когда Михаил Юревич работал сначала главой Челябинска, а затем губернатором.

В числе известных активов Карелина — автовокзал «Юность», гостинично-офисный комплекс «Парксити».

Также по инициативе Карелина в 2013−14 годах был построен подземный торговый комплекс возле памятника Курчатову (территория рядом с ЮУрГУ). «Марина Карелина в думе представляет Центральный район Челябинска, — уточняет источник “ФедералПресс” в думе. — На ближайшем апрельском заседании Центрального райсовета ее заявление будет удовлетворено, довыборы скорее всего назначат на сентябрь, но нового представителя в городскую думу введут раньше. Однако его кандидатура пока не обсуждалась».

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