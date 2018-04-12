Военная авиация готова участвовать в параде Победы в Екатеринбурге

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«Нам хотелось бы, чтобы военные самолеты и вертолеты пролетели над городом, поскольку эта часть парада вызывает очень зрелищная и вызывает большой интерес и отклик у людей», — сказал он.

Соответствующее обращение уже направлено в минобороны, но какое решение там приняли, пока неизвестно.

В пресс-службе Центрального военного округа пока не уточняют, будут ли воздушные суда участвовать в торжествах в Екатеринбурге, отмечая, однако, что «авиация к параду готова».