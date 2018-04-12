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09:24 (мск), источник: Kazinform

Руслан Абдикаликов: Нас может захлестнуть шквал кибератак

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Казахстан может быть захлестнут шквалом кибератак. Такое мнение высказал заместитель председателя Комитета по информационной безопасности Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности РК Руслан Абдикаликов на конференции SOC-FORUM, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Источник: Kazinform
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«Основные угрозы информационной безопасности мы видим в квазигосударственном, в частном секторе. Именно поэтому наши последние изменения в законодательстве в большей степени коснулись критически важной инфраструктуры страны. Здесь для нас непаханое поле. Если посмотреть последние отчеты по киберпреступлениям, то активность банковских троянцев падает. Люди, наконец, поняли, что надо каким-то образом защищаться, не надо совершать неправильных действий. Это уже хорошо. Это так называемая кибергигиена», — сказал Абдикаликов.

Как заявил спикер, корпоративный сектор понял все эти угрозы и научился достаточно эффективно защищаться.

«Даже в прошлом году, когда мы начинали построение киберщита, тех средств, которые у нас были, хватило, чтобы успешно провести ЭКСПО и отбиться от всех атак. А вот в плане компаний, которые занимаются технологией и автоматизированными системами управления, технологическими процессами — вот здесь, реально, самые большие проблемы. Это как раз то, над чем нам предстоит работать», — отметил эксперт.

Почему мы еще должным образом не ощутили на себе развития этого вектора атак? Просто хакеры пока еще не поняли, как монетизировать то, что вы можете вскрыть какую-то сеть. Как только найдут применение, каким образом это можно сделать — я вас уверяю, этот шквал нас просто будет захлестывать. Поэтому, в текущем законодательстве мы попробовали укрепить все нормы, необходимые для развития именно корпоративного сектора. Это традиционная кибербезопасность.
Руслан Абдикаликов

По его словам, сейчас обновлены правила и критерии отнесения к критически важным объектам. В июле этого года будет впервые создан этот перечень критически важных объектов. Основная задача заключается в том, чтобы защитить эти объекты.

Абдикаликов рассказал и о том, какая напряженная работа велась для обеспечения информационной безопасности ЭКСПО-2017, отметив, что главной проблемой была нехватка специалистов.

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