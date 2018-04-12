Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Юлия Скрипаль уехала из Лондона в Москву: причина названа - СМИ
Что будет, если «закончились права»
Полина Виторган показала трогательное фото с сыном Собчак
Квартира с готовым ремонтом: 5 аргументов «за»
Эмили Ратаковски снялась в прозрачном плаще на голое тело
«Приехали!»10 наивных вопросов о космосе
После разговора с Путиным Меркель сделала резонансные заявления
Маккейн обвинил Трампа в "химатаке" в Сирии
В России построили тягач «Вощина-1»
У Porsche Cayenne может появиться конкурент
"Неприятная сенсация": СМИ про американский F-35
Достигнет противника за 10 км: СМИ о "Береге" РФ
71-летняя Татьяна Васильева сделала новую пластическую операцию
Полина Гагарина сменила спортзал на турник в парке
Англичанка отстегнула нос во время прямого эфира на ТВ
112-летнего гражданина Японии признали самым пожилым мужчиной планеты
Китайцы строят свою версию Висячих садов Семирамиды
Названа комфортная зарплата для выплаты ипотеки
Фоторепортажи
8В Алжире произошла одна из крупнейших авиакатостроф в истории
8Танцы для Ким Чен Ира
10:54 (мск), источник: БЕЛТА

Лукашенко и Алиев в телефонном разговоре обсудили повестку дня белорусско-азербайджанских отношений

12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Состоялся телефонный разговор Президента Беларуси Александра Лукашенко с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Источник: AP 2018

Глава белорусского государства от своего имени, своей семьи и всего белорусского народа тепло поздравил азербайджанского лидера с уверенной победой на состоявшихся президентских выборах, пожелав дальнейших успехов в работе на этом ответственном государственном посту.

Александр Лукашенко подчеркнул, что поддержка избирателей является убедительным свидетельством успешности политического курса на строительство сильного и процветающего государства.

Президенты Беларуси и Азербайджана обсудили повестку дня двусторонних отношений, состояние и перспективы торгово-экономического сотрудничества, контакты на международной арене. Отмечена высокая степень доверия и взаимопонимания, характеризующих белорусско-азербайджанские отношения. В торговом сотрудничестве стран в последнее время отмечается положительная динамика, и главы государств подчеркнули важность дальнейших совместных усилий в этом направлении.

Ильхам Алиев также пригласил Александра Лукашенко совершить визит в Азербайджан в любое удобное время.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Температура воздуха в Беларуси 9 апреля была на 6-11 градусов выше нормы
Рассекречена очередная тайна Стоунхенджа
Пентагон и Минобороны РФ готовятся к военной операции в Сирии
Сечин пришел в суд по делу Улюкаева
Аналитики назвали самые доходные в России профессии
Депутаты готовятся к быстрому утверждению премьер-министра
Непотопляемый бизнес. Как валютный скачок изменит рынок туризма
Дерипаска отказался от выдвижения в совет директоров «Норникеля»
СМИ узнали, сколько транзитного газа от «Газпрома» нужно Украине
Спорт
«Реал» выбил из ЛЧ «Ювентус» благодаря голу с пенальти Мадридский "Реал" вышел в полуфинал Лиги чемпионов в восьмой раз подряд, несмотря на фантастический камбэк "Ювентуса" в ответной встрече
Авто
Иномарки неожиданно подорожали (и курс доллара не виноват) Не сказать, что на рынке началась паника... Но многие россияне сейчас спешат купить новый автомобиль «по старым ценам». Но откуда вообще возник слух, что машины должны подорожать?
Hi-Tech
Крупную подпольную криптоферму «накрыли» на заброшенном заводе Сотрудники МВД задержали двух мужчин, организовавших подпольную ферму для производства криптовалюты.
Кино
Исторический сериал «Версаль» провалился из-за обилия секса Телешоу закрывается после третьего сезона
Недвижимость
5 преимуществ квартиры с готовым ремонтом
Что можно купить в Португалии по цене московской двушки
Коммунальные платежи в России могут вырасти с 1 июля
Жилье вблизи мусорных полигонов потеряло в цене
Леди
Миллионер, популярный рэпер: чем занимаются родные Питта, Касселя и других звезд Хочешь узнать, чем прославился брат Венсана Касселя, как сестра Пенелопы Крус помогает ей на съемках, и чем занимаются родные мировых звезд? Читай и вдохновляйся.
Дети
Валерия не хочет прибегать к ЭКО для рождения ребенка Певица предпочитает не форсировать события.
Все о ремонте
5 преимуществ квартиры с готовым ремонтом
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
5 главных правил бюджетного ремонта
4 причины составить план электрики до начала ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь