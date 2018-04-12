Лукашенко и Алиев в телефонном разговоре обсудили повестку дня белорусско-азербайджанских отношений

Источник: AP 2018

Глава белорусского государства от своего имени, своей семьи и всего белорусского народа тепло поздравил азербайджанского лидера с уверенной победой на состоявшихся президентских выборах, пожелав дальнейших успехов в работе на этом ответственном государственном посту.

Александр Лукашенко подчеркнул, что поддержка избирателей является убедительным свидетельством успешности политического курса на строительство сильного и процветающего государства.

Президенты Беларуси и Азербайджана обсудили повестку дня двусторонних отношений, состояние и перспективы торгово-экономического сотрудничества, контакты на международной арене. Отмечена высокая степень доверия и взаимопонимания, характеризующих белорусско-азербайджанские отношения. В торговом сотрудничестве стран в последнее время отмечается положительная динамика, и главы государств подчеркнули важность дальнейших совместных усилий в этом направлении.