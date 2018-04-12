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12:35 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронежской области сменили транспортного прокурора

Сергей Федин ранее занимал аналогичную должность в Туле.

Источник: РИА "Воронеж"

Приказом Генпрокурора РФ на должность Воронежского транспортного прокурора Московской межрегиональной транспортной прокуратуры назначили старшего советника юстиции Сергея Федина. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в четверг, 12 апреля.

Ранее Сергей Федин занимал аналогичную должность в Туле. Там он проработал с апреля 2015 года по апрель 2018 года.

Сергей Федин родился в 1977 году в Орле. В 1998 году окончил Орловский юридический институт МВД России. В период с 1998 года по 2008 год работал следователем, старшим следователем, заместителем начальника следственного отделения Линейного отдела Московского управления внутренних дел на железнодорожном транспорте МВД России. С 2008 года по 2010 год занимал должность старшего следователя брянского следственного отдела на транспорте. С 2010 года по 2015 год работал в должности заместителя орловского транспортного прокурора Московской межрегиональной транспортной прокуратуры. Сергей Федин женат, воспитывает двоих сыновей.

Ранее Воронежскую транспортную прокуратуру в статусе и. о. возглавлял Виталий Бавыка. На момент публикации на сайте ведомства он числился в аналогичной должности.

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