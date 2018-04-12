В Воронежской области сменили транспортного прокурора

Ранее Сергей Федин занимал аналогичную должность в Туле. Там он проработал с апреля 2015 года по апрель 2018 года.

Сергей Федин родился в 1977 году в Орле. В 1998 году окончил Орловский юридический институт МВД России. В период с 1998 года по 2008 год работал следователем, старшим следователем, заместителем начальника следственного отделения Линейного отдела Московского управления внутренних дел на железнодорожном транспорте МВД России. С 2008 года по 2010 год занимал должность старшего следователя брянского следственного отдела на транспорте. С 2010 года по 2015 год работал в должности заместителя орловского транспортного прокурора Московской межрегиональной транспортной прокуратуры. Сергей Федин женат, воспитывает двоих сыновей.