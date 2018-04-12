В Кремле заявили об активных контактах РФ и США по линии связи по предотвращению инцидентов

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Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU — Линия связи между Россией и США по предотвращению инцидентов находится в активном состоянии и задействована с обеих сторон, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Эта линия существует и она находится в активном состоянии», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, пользуются ли военные России и США соответствующей связью, чтобы избежать потерь в случае нанесения ударов по Сирии со стороны Соединенных Штатов.

При этом пресс-секретарь президента РФ не конкретизировал, обсуждается ли этот вопрос, а подчеркнул, что «в целом говорит о том, что линия задействуется с обеих сторон».

Песков также отметил, что в Кремле считают необходимым избегать шагов, способных привести к росту напряженности в Сирии.

«Мы считаем крайне необходимым избегать каких-либо шагов, способных привести к росту напряженности в Сирии. Мы считаем, что это имело бы чрезвычайно деструктивное влияние на весь процесс сирийского урегулирования», — сказал он.

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По словам Пескова, в Кремле следят за заявлениями Вашингтона о возможном нанесении ракетных ударов по Сирии. «Вы знаете, что в России тщательно следят за соответствующими заявлениями, которые идут из Вашингтона», — сказал он.

Песков также отметил, что пока в графике президента РФ не значится разговор с президентом США Дональдом Трампом. «Пока разговора телефонного с президентом США Трампом в графике у президента нет. Эта тема между Москвой и Вашингтоном не поднималась, не инициировалась», — сказал Песков.

Заявления Трампа

7 апреля в западных СМИ появились сообщения со ссылкой на сирийских боевиков, что правительственные войска использовали при атаке на их позиции в городе Дума в Восточной Гуте бочковые бомбы, в которых, возможно, содержались химические отравляющие вещества. По информации «Белых касок», которую излагал телеканал «Аль-Джазира», в результате применения химоружия погибло до 70 человек, около ста пострадали. Страны Запада обвинили сирийские войска в использовании химоружия в городе Дума. Власти Сирии и российские военные опровергли эти обвинения. ​.

Президент США Трамп заявил о том, что за химическую атаку придется «заплатить большую цену», а Госдеп США возложил ответственность за нее на Россию.

11 апреля Трамп заявил о предстоящем ракетном ударе по Сирии. «Россия обещает сбить любую ракету, которая полетит в Сирию. Готовься, Россия, потому что ракеты будут запущены, блестящие, новые и “умные”. Тебе не стоило дружить с животным, которое убивает людей с помощью химоружия и наслаждается этим», — написал Трамп в твиттере.

В другом твитте Трамп заявил, что сейчас отношения с Россией хуже, чем во времена холодной войны, и предложил остановить гонку вооружений.