В Кремле заявили об активных контактах РФ и США по линии связи по предотвращению инцидентов
Песков подчеркнул, что Путин пока не планирует телефонный разговор с Трампом.
Песков подчеркнул, что Путин пока не планирует телефонный разговор с Трампом.
Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU — Линия связи между Россией и США по предотвращению инцидентов находится в активном состоянии и задействована с обеих сторон, заявил
«Эта линия существует и она находится в активном состоянии», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, пользуются ли военные России и США соответствующей связью, чтобы избежать потерь в случае нанесения ударов по Сирии со стороны Соединенных Штатов.
При этом
«Мы считаем крайне необходимым избегать
По словам Пескова, в Кремле следят за заявлениями Вашингтона о возможном нанесении ракетных ударов по Сирии. «Вы знаете, что в России тщательно следят за соответствующими заявлениями, которые идут из Вашингтона», — сказал он.
Песков также отметил, что пока в графике президента РФ не значится разговор с президентом США Дональдом Трампом. «Пока разговора телефонного с президентом США Трампом в графике у президента нет. Эта тема между Москвой и Вашингтоном не поднималась, не инициировалась», — сказал Песков.
Заявления Трампа
7 апреля в западных СМИ появились сообщения со ссылкой на сирийских боевиков, что правительственные войска использовали при атаке на их позиции в городе Дума в Восточной Гуте бочковые бомбы, в которых, возможно, содержались химические отравляющие вещества. По информации «Белых касок», которую излагал телеканал «Аль-Джазира», в результате применения химоружия погибло до 70 человек, около ста пострадали. Страны Запада обвинили сирийские войска в использовании химоружия в городе Дума. Власти Сирии и российские военные опровергли эти обвинения. .
Президент США Трамп заявил о том, что за химическую атаку придется «заплатить большую цену», а Госдеп США возложил ответственность за нее на Россию.
11 апреля Трамп заявил о предстоящем ракетном ударе по Сирии. «Россия обещает сбить любую ракету, которая полетит в Сирию. Готовься, Россия, потому что ракеты будут запущены, блестящие, новые и “умные”. Тебе не стоило дружить с животным, которое убивает людей с помощью химоружия и наслаждается этим», — написал Трамп в твиттере.
В другом твитте Трамп заявил, что сейчас отношения с Россией хуже, чем во времена холодной войны, и предложил остановить гонку вооружений.
В ответ в МИД РФ отметили, что удары США должны быть направлены на террористов в Сирии, а не на правительство страны, которое осуществляет борьбу с терроризмом.
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