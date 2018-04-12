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14:02 (мск), источник: Zakon.kz

Что сказал Назарбаев о новых учебниках

Назарбаев принял участие в презентации учебников в рамках проекта «Новое гуманитарное знание. 100 новых учебников на казахском языке», передает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт президента РК.

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В ходе мероприятия главе государства были представлены 18 учебников, изданных и переведенных в рамках реализации программы модернизации общественного сознания.

Нурсултан Назарбаев отметил, что программная статья «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» встретила широкий отклик среди казахстанцев, и остановился на результатах работы по отдельным ее направлениям.

Все регионы подключились к проектам «Туған жер», «Сакральная география» и «100 новых лиц». За год были привлечены десятки миллиардов тенге из средств меценатов на развитие социальной инфраструктуры. Благоустроено и восстановлено свыше 700 памятников культуры, организованы сотни научных экспедиций.
Нурсултан Назарбаев

Глава государства подчеркнул, что обсуждение нового казахского алфавита стало историческим шагом, демонстрирующим созидательное единство нашего общества.

Нурсултан Назарбаев, отметив значимость деятельности в рамках модернизации общественного сознания, указал на особую роль проекта «100 новых учебников» в деле просвещения молодого поколения.

— Молодежь должна получать знания, соответствующие высшим научным стандартам. Поэтому мы подготовили большой список лучших учебников, состоящий из 800 книг. Было создано Национальное бюро переводов, которое уже приступило к работе. Сегодня мы стали свидетелями презентации первых 18 книг, — сказал президент Казахстана.

Глава государства подчеркнул важность данного события в контексте развития социально-гуманитарной сферы и назвал ряд его особенностей.

— Сегодняшний первый интеллектуальный транш включает лучшие научные продукты таких передовых стран, как США, Россия, Великобритания, Франция и Швейцария. Немногим нашим молодым людям предоставлялись возможности познакомиться с ними, — сказал Нурсултан Назарбаев.

Президент Казахстана отметил, что перевод представленных книг на казахский язык осуществлялся с языка оригинала.

Глава государства подчеркнул, что это мероприятие дало старт новому этапу программы модернизации общественного сознания.

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— Это — этап, который через расширенный энциклопедический поиск открывает путь к горизонтам развития человечества. Сейчас благодаря импульсу, обусловленному интеллектуальным развитием, начинается духовная революция, — сказал Нурсултан Назарбаев.

Президент Казахстана акцентировал внимание на том, что развитие мира в современных условиях в значительной степени определяется потенциалом инженерных наук, указав на важность понимания целей использования передовых технологий.

— Научное познание — главное условие конкурентоспособности современной нации. Новые учебники — это настоящая энциклопедия знаний. Сейчас важна не только методика образования, но и его содержание. В этой связи программа «Рухани жаңғыру» дает возможность осуществить пятилетку общенационального обучения, — сказал Глава государства.

Нурсултан Назарбаев отметил, что в мировой практике существует немного примеров реализации подобной комплексной программы.

— Новые учебники — это эксклюзивная гуманитарная библиотека. Она будет доступна для всех людей в трех форматах: в виде обычных бумажных книг, в в электронных онлайн-версиях и в формате видеотеки открытых лекций от лучших лекторов. Наша молодежь, проживающая за рубежом, также будет иметь доступ к ней в тот момент, когда книги будут изданы на латинице, — сказал президент Казахстана.

Глава государства указал на то, что благодаря реализации проекта в Казахстане сформировалась новая культура перевода. Кроме того, Глава государства отметил важность фактора повышения конкурентоспособности страны и общества.

— Программа «Рухани жаңғыру» реализуется для будущего нашей молодежи. В этой связи очень важно, чтобы молодое поколение активно подключалось к ее реализации. Сегодня мы еще раз убедились в силе научно-кадрового потенциала, сформированного у нас за годы независимости, — сказал Нурсултан Назарбаев.

Отметив важность следования принципу триединства языков, президент Казахстана поручил предусмотреть в текущем году перевод, в том числе и на русский язык, нескольких зарубежных учебников.

В завершение встречи Глава государства дал ряд конкретных поручений Правительству Казахстана и Национальному бюро переводов.

Во-первых, необходимо обеспечить дальнейший качественный перевод и публикацию 30 книг, запланированных на 2018 год. Финансирование должно выделяться своевременно и в полном объёме. Учебники, перевод которых запланирован на следующие года, должны быть вовремя отобраны и проанализированы. Во-вторых, одна из важных задач — это эффективное внедрение данных учебников в систему образования. Изучаемые по этим учебникам дисциплины должны быть внедрены в образовательные программы в новом учебном году. В-третьих, поручаю систематизировать применяемые в научной практике термины и издать новый толковый словарь гуманитарной и экономической лексики.
Нурсултан Назарбаев

Также Президент Казахстана поручил обеспечить соответствующий контроль качества реализации проекта со стороны уполномоченных государственных органов.

— В-четвертых, учебники должны быть изданы и в виде обычных книг. В то же время, необходимо развивать онлайн образование. Сейчас в развитых странах имеются виртуальные университеты. «Открытый университет Казахстана» должен получать всестороннюю поддержку. Необходимо уделять особое внимание контролю качества видеотеки открытых лекций, а также подготавливаемых на их основе учебников. В-пятых, проект «100 новых учебников» играет важную роль в развитии школы научного перевода. Поэтому необходимо систематизировать и развивать опыт, знания и профессиональные навыки в сфере перевода, — заключил Глава государства.

С полным списком переведённых учебников можно ознакомиться здесь.

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