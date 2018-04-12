Что сказал Назарбаев о новых учебниках
Назарбаев принял участие в презентации учебников в рамках проекта «Новое гуманитарное знание. 100 новых учебников на казахском языке», передает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт президента РК.
Назарбаев принял участие в презентации учебников в рамках проекта «Новое гуманитарное знание. 100 новых учебников на казахском языке», передает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт президента РК.
В ходе мероприятия главе государства были представлены 18 учебников, изданных и переведенных в рамках реализации программы модернизации общественного сознания.
Нурсултан Назарбаев отметил, что программная статья «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» встретила широкий отклик среди казахстанцев, и остановился на результатах работы по отдельным ее направлениям.
Все регионы подключились к проектам «Туған жер», «Сакральная география» и «100 новых лиц». За год были привлечены десятки миллиардов тенге из средств меценатов на развитие социальной инфраструктуры. Благоустроено и восстановлено свыше 700 памятников культуры, организованы сотни научных экспедиций.
Глава государства подчеркнул, что обсуждение нового казахского алфавита стало историческим шагом, демонстрирующим созидательное единство нашего общества.
Нурсултан Назарбаев, отметив значимость деятельности в рамках модернизации общественного сознания, указал на особую роль проекта «100 новых учебников» в деле просвещения молодого поколения.
— Молодежь должна получать знания, соответствующие высшим научным стандартам. Поэтому мы подготовили большой список лучших учебников, состоящий из 800 книг. Было создано Национальное бюро переводов, которое уже приступило к работе. Сегодня мы стали свидетелями презентации первых 18 книг, — сказал президент Казахстана.
Глава государства подчеркнул важность данного события в контексте развития
— Сегодняшний первый интеллектуальный транш включает лучшие научные продукты таких передовых стран, как США, Россия, Великобритания, Франция и Швейцария. Немногим нашим молодым людям предоставлялись возможности познакомиться с ними, — сказал Нурсултан Назарбаев.
Президент Казахстана отметил, что перевод представленных книг на казахский язык осуществлялся с языка оригинала.
Глава государства подчеркнул, что это мероприятие дало старт новому этапу программы модернизации общественного сознания.
— Это — этап, который через расширенный энциклопедический поиск открывает путь к горизонтам развития человечества. Сейчас благодаря импульсу, обусловленному интеллектуальным развитием, начинается духовная революция, — сказал Нурсултан Назарбаев.
Президент Казахстана акцентировал внимание на том, что развитие мира в современных условиях в значительной степени определяется потенциалом инженерных наук, указав на важность понимания целей использования передовых технологий.
— Научное познание — главное условие конкурентоспособности современной нации. Новые учебники — это настоящая энциклопедия знаний. Сейчас важна не только методика образования, но и его содержание. В этой связи программа «Рухани жаңғыру» дает возможность осуществить пятилетку общенационального обучения, — сказал Глава государства.
Нурсултан Назарбаев отметил, что в мировой практике существует немного примеров реализации подобной комплексной программы.
— Новые учебники — это эксклюзивная гуманитарная библиотека. Она будет доступна для всех людей в трех форматах: в виде обычных бумажных книг, в в электронных
Глава государства указал на то, что благодаря реализации проекта в Казахстане сформировалась новая культура перевода. Кроме того, Глава государства отметил важность фактора повышения конкурентоспособности страны и общества.
— Программа «Рухани жаңғыру» реализуется для будущего нашей молодежи. В этой связи очень важно, чтобы молодое поколение активно подключалось к ее реализации. Сегодня мы еще раз убедились в силе
Отметив важность следования принципу триединства языков, президент Казахстана поручил предусмотреть в текущем году перевод, в том числе и на русский язык, нескольких зарубежных учебников.
В завершение встречи Глава государства дал ряд конкретных поручений Правительству Казахстана и Национальному бюро переводов.
Во-первых,необходимо обеспечить дальнейший качественный перевод и публикацию 30 книг, запланированных на 2018 год. Финансирование должно выделяться своевременно и в полном объёме. Учебники, перевод которых запланирован на следующие года, должны быть вовремя отобраны и проанализированы. Во-вторых,одна из важных задач — это эффективное внедрение данных учебников в систему образования. Изучаемые по этим учебникам дисциплины должны быть внедрены в образовательные программы в новом учебном году. В-третьих,поручаю систематизировать применяемые в научной практике термины и издать новый толковый словарь гуманитарной и экономической лексики.
Также Президент Казахстана поручил обеспечить соответствующий контроль качества реализации проекта со стороны уполномоченных государственных органов.
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С полным списком переведённых учебников можно ознакомиться здесь.
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