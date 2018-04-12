Травников заявил, что Новосибирск ему нравится, но требует нового развития
Андрей Травников рассказал о своих впечатления о Новосибирске после полугода пребывания в Новосибирской области.
Андрей Травников рассказал о своих впечатления о Новосибирске после полугода пребывания в Новосибирской области.
Новосибирск требует нового развития, считает временно исполняющий обязанности Новосибирской области Андрей Травников. Об этом, как сообщает корреспондент ИА REGNUM, Травников заявил во время рабочей поездки на
«Несмотря на то, что я здесь всего полгода, я очень активно знакомлюсь и уже очень много знаю и о Новосибирской области, и о Новосибирске. Новосибирск мне очень нравится. Хотя, конечно, город требует нового развития, более быстрого, и наведения порядка. Но не только наведения порядка, но и развития
Я вижу, что серьёзная проблема с общественным транспортом. Его нужно поднимать, развивать, обновлять парк, развивать маршрутную сеть, наводить порядок с организацией движения по маршрутам. Потому, безусловно, работы много, но и потенциал у города очень хороший.
Я уж не говорю про бытовые вещи. В целом мне город очень нравится и я с удовольствием живу и работаю", — сказал Травников отвечая на вопрос сотрудников «Элсиба» о том, нравится ли ему город.
Отметим, что врио губернатора побывал на производстве электротехнической продукции НПО «Элсиб». Травников обсудил с сотрудниками предприятия потенциал НПО «Элсиб».
«На всех площадках, во всех переговорах, мы заявляем о потенциале новосибирских предприятий, в том числе и «Элсиба», — отметил Андрей Травников, подчеркнув, что задача региональной власти состоит в том, чтобы создавать условия для развития предприятий.
Андрей Травников был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Новосибирской области 6 октября 2017 года, после того как Владимир Городецкий был отправлен в отставку.
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