Прокуратура выявила нарушения в краевом Росприроднадзоре
Березниковская межрайонная природоохранная прокуратура Пермского края выявила нарушения в управлении Росприроднадзора по Пермскому краю.
Березниковская межрайонная природоохранная прокуратура Пермского края выявила нарушения в управлении Росприроднадзора по Пермскому краю.
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По результатам проверки природоохранный прокурор внес представление, по результатам рассмотрения которого три должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.
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