Прокуратура выявила нарушения в краевом Росприроднадзоре

Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, установлено, что при проведении проверок исполнения законодательства об охране атмосферного воздуха должностные лица не привлекают виновных лиц к административной ответственности, а также продолжают практику их выборочного привлечения к ответственности, допускаются нарушения законодательства о защите прав предпринимателей. Также отмечены недостатки при проведении проверок по экстренным сводкам о загрязнении атмосферного воздуха, направляемым в управление природоохранной прокуратурой.



По результатам проверки природоохранный прокурор внес представление, по результатам рассмотрения которого три должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.