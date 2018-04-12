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15:36 (мск), источник: Коммерсантъ

Прокуратура выявила нарушения в краевом Росприроднадзоре

Березниковская межрайонная природоохранная прокуратура Пермского края выявила нарушения в управлении Росприроднадзора по Пермскому краю.

Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, установлено, что при проведении проверок исполнения законодательства об охране атмосферного воздуха должностные лица не привлекают виновных лиц к административной ответственности, а также продолжают практику их выборочного привлечения к ответственности, допускаются нарушения законодательства о защите прав предпринимателей. Также отмечены недостатки при проведении проверок по экстренным сводкам о загрязнении атмосферного воздуха, направляемым в управление природоохранной прокуратурой.

По результатам проверки природоохранный прокурор внес представление, по результатам рассмотрения которого три должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

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