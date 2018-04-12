Преференции упакуют в импортозамещение

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На фоне введенных США санкций председатель совета директоров ПАО «Силовые машины» Алексей Мордашов в четверг во время заседания правительственной комиссии по импортозамещению попросил Дмитрия Медведева о поддержке, в частности доступе на зарубежный рынок, выйти на который стало значительно сложнее, а также о предоставлении холдингу преференций. После заседания глава Минпромторга Денис Мантуров пообещал, что правительство поддержит бизнес. Вместе с тем из скандала с поставкой газовых турбин, произведенных «Силовыми машинами» совместно с Siemens, в Крым уже вынесены уроки — Алексей Мордашов заявил о готовности компании разрабатывать российские технологии газовых турбин на условиях государственно-частного партнерства.

Проведение в Санкт-Петербурге заседания правительственной комиссии по импортозамещению, которое состоялось на территории ПАО «Силовые машины», послужило для председателя совета директоров компании Алексея Мордашова поводом обратиться к премьер-министру Дмитрию Медведеву с просьбой о поддержке. Актуальность этого вопроса объясняется тем, что 26 января Минфин США ввел санкции против машиностроительного холдинга «Силовые машины», вокруг которого в прошлом году разразился скандал из-за поставки в Крым изготовленных совместно с немецкой Siemens газовых турбин.

Главная просьба Алексея Мордашова заключалась в оказании «Силовым машинам» поддержки в доступе как на внутренний рынок, так и на зарубежный, который «не закрылся, но стал гораздо более трудным», — в частности, путем предоставления госгарантий, когда этого требуют заказчики.

«Сегодня возможности получить такой сервис у банков в связи с санкциями у нас очень сильно ограничены», — признал господин Мордашов, попросив Росэксимбанк, Российский экспортный центр и Центробанк помогать компании в этих вопросах. Кроме того, Алексей Мордашов попросил и о преференциях на внутреннем рынке — он не стал разъяснять, о чем идет речь, но заверил, что без них «просто не выжить».

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«Знаменитая история с газовыми турбинами еще раз подчеркивает, что России необходима своя технология газовых турбин», — обратился Алексей Мордашов к премьеру, отметив, что «Силовые машины» готовы взять на себя разработку российских технологий. Впрочем, самостоятельно решить этот вопрос компания пока не готова: по словам господина Мордашова, «Силовые машины» могут взять на себя половину расходов. Предложение заключается в реализации этого проекта на основе государственно-частного партнерства — поддержка государства может заключаться в финансировании НИОКР и испытательной базы. «Такая практика является широко распространенной в мире», — подчеркнул Алексей Мордашов, добавив, что правительство Германии выделяет Siemens «сотни миллионов евро» на освоение прогрессивных видов оборудования.

Дмитрий Медведев комментировать эти предложения не стал, предложив продолжить обсуждение уже в закрытом режиме.

Вопрос поддержки предприятий, попавших под санкции, премьер затронул еще до выступления главы «Силовых машин». Он отметил, что она будет направлена прежде всего на сохранение производств и рабочих мест, а не на компенсацию потерь владельцев компаний (хотя это «тоже надо иметь в виду»).

По окончании совещания глава Минпромторга Денис Мантуров пообещал, что правительство будет оказывать поддержку «Силовым машинам». «Все, что сегодня обсуждалось, все эти вещи доступны, это касается гарантий экспортных. Конечно же, будем это все оказывать», — сказал господин Мантуров.

При обсуждении же непосредственно программы импортозамещения у Дмитрия Медведева возникли встречные вопросы к бизнесу — компании должны были разработать корпоративные планы по замещению импорта, но некоторые из них еще не утвердили подобные документы или вовсе застряли на стадии анализа. В связи с этим премьер призвал бизнес «более активно приступить к импортозамещающим проектам» — «сейчас есть и ряд новых проблем, на которые, наверное, требуется государственная реакция».

В целом, говоря о динамике процесса, глава правительства напомнил о росте производства российских автомобилей (почти на 20%), сельхозтехники (21%), дорожно-строительной и коммунальной техники (27%), а также пищевого оборудования (20%). Поддержать производство последнего на фоне высоких урожаев на заседании комиссии предложил глава Минпромторга Денис Мантуров — за счет повышения ввозных пошлин на все оборудование с 0,5% до 10%.

Евгения Крючкова, Санкт-Петербург.