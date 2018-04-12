Преференции упакуют в импортозамещение
Правительство поддержит санкционный бизнес госгарантиями.
Правительство поддержит санкционный бизнес госгарантиями.
На фоне введенных США санкций председатель совета директоров ПАО «Силовые машины» Алексей Мордашов в четверг во время заседания правительственной комиссии по импортозамещению попросил Дмитрия Медведева о поддержке, в частности доступе на зарубежный рынок, выйти на который стало значительно сложнее, а также о предоставлении холдингу преференций. После заседания глава Минпромторга Денис Мантуров пообещал, что правительство поддержит бизнес. Вместе с тем из скандала с поставкой газовых турбин, произведенных «Силовыми машинами» совместно с Siemens, в Крым уже вынесены уроки — Алексей Мордашов заявил о готовности компании разрабатывать российские технологии газовых турбин на условиях
Проведение в
«Сегодня возможности получить такой сервис у банков в связи с санкциями у нас очень сильно ограничены», — признал господин Мордашов, попросив Росэксимбанк, Российский экспортный центр и Центробанк помогать компании в этих вопросах. Кроме того, Алексей Мордашов попросил и о преференциях на внутреннем рынке — он не стал разъяснять, о чем идет речь, но заверил, что без них «просто не выжить».
«Знаменитая история с газовыми турбинами еще раз подчеркивает, что России необходима своя технология газовых турбин», — обратился Алексей Мордашов к премьеру, отметив, что «Силовые машины» готовы взять на себя разработку российских технологий. Впрочем, самостоятельно решить этот вопрос компания пока не готова: по словам господина Мордашова, «Силовые машины» могут взять на себя половину расходов. Предложение заключается в реализации этого проекта на основе
Дмитрий Медведев комментировать эти предложения не стал, предложив продолжить обсуждение уже в закрытом режиме.
По окончании совещания глава Минпромторга Денис Мантуров пообещал, что правительство будет оказывать поддержку «Силовым машинам». «Все, что сегодня обсуждалось, все эти вещи доступны, это касается гарантий экспортных. Конечно же, будем это все оказывать», — сказал господин Мантуров.
При обсуждении же непосредственно программы импортозамещения у Дмитрия Медведева возникли встречные вопросы к бизнесу — компании должны были разработать корпоративные планы по замещению импорта, но некоторые из них еще не утвердили подобные документы или вовсе застряли на стадии анализа. В связи с этим премьер призвал бизнес «более активно приступить к импортозамещающим проектам» — «сейчас есть и ряд новых проблем, на которые, наверное, требуется государственная реакция».
В целом, говоря о динамике процесса, глава правительства напомнил о росте производства российских автомобилей (почти на 20%), сельхозтехники (21%),
Евгения Крючкова,
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