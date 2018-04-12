В МИД РФ обвинили Запад в нагнетании ощущения грядущей войны

«Кто из вас не задал себе вопрос — это что, война?! Ведь все делалось для того, чтобы это решение было принято», — сказала она на брифинге в четверг, комментируя обострение ситуации вокруг Сирии.
По ее словам, заявления Вашингтона об угрозе применения силы в связи с якобы химатакой в Сирии крайне опасны, они делаются на основе фейков.
Из Вашингтона продолжают раздаваться милитаристские заявления, грозящие крайне опасной эскалацией. Обвинения выдвигаются не только в адрес Дамаска, их объектом становится и Российская Федерация, якобы защищающая режим Асада и, соответственно, разделяющая ответственность за его преступления.
Мария ЗахароваОфициальный представитель МИД России
«Как можно, понимая цену фейкам, принимать самые ответственные решения относительно использования силы в отношении суверенного государства и при этом угрожать силой на международной арене, не имея перед собой реальную картину произошедшего?» — подчеркнула она.
«Мы призываем всех ответственных членов международного сообщества серьезно задуматься над возможными последствиями таких обвинений, угроз и, тем более, планируемых действий», — заключила официальный представитель МИД РФ.
Кроме того, Захарова заявила, что угрозы применения силы в отношении Сирии являются нарушением устава ООН. «На самом высоком уровне от президентов Соединенных Штатов Америки и Франции прозвучала угроза жесткой реакции с применением силы против Сирии. Я хотела бы отметить, что сама по себе угроза применения силы против страны — члена Организации Объединенных Наций является грубым нарушением устава этой организации», — сказала она.
Заявления Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по ситуации в Сирии бездоказательны и необоснованны, провоцируют на новые агрессивные действия, заявила Захарова. «Мы рассматриваем заявления ВОЗ как факт безответственного распространения необоснованной и бездоказательной информации, которая провоцирует желающих разжигать сирийский конфликт к новым агрессивным действиям», — сказала она.
Захарова заявила, что российская сторона призывает ВОЗ «проявлять большую беспристрастность и основываться не на ангажированных и скомпрометировавших себя неоднократно источниках при подготовке своих докладов и заявлений, а на мнениях экспертов, которые могут сделать соответствующее заключение только после углубленной и серьезной работы».
Захарова подчеркнула, что Россия не стремится к эскалации ситуации вокруг Сирии и призывает партнеров вернуться в правовое поле. «Наша позиция предельно ясна и конкретна: мы не стремимся к эскалации. Рассчитываем, что у наших партнеров хватит благоразумия, чтобы вернуться в правовое поле и совместно решать возникающие проблемы, как это предусмотрено уставом ООН», — сказала Захарова.
«Я еще раз хотела бы повторить, что мы не стремимся к эскалации. Но также мы не будем поддерживать лживые обвинения», — подчеркнула она.
Захарова отметила, что российские военные готовы обеспечить безопасность экспертов ОЗХО для расследования предполагаемого инцидента с применением химического оружия в сирийском городе Дума.
МИД РФ в среду вечером приветствовал решение гендиректора техсекретариата Организации по запрещению химоружия (ОЗХО) Узюмджю направить специалистов в сирийский город Дума для расследования заявлений о якобы имевшей там место химической атаке и заявил о недопустимости промедления с этой инспекцией. В комментарии МИД РФ отмечается, что «затягивание с выездом на место предполагаемого инцидента может привести к повторению предпринятой Вашингтоном в апреле 2017 г. авантюры с нанесением ракетного удара по сирийской авиабазе “Шайрат” в нарушение Устава ООН и общепризнанных норм международного права».
МИД РФ ожидает, что «сирийские власти окажут необходимое содействие работе МУФС, а Техсекретариат ОЗХО в ближайшее время уведомит всех участников КЗХО о ходе расследования».
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.