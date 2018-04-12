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17:21 (мск), источник: Интерфакс

В МИД РФ обвинили Запад в нагнетании ощущения грядущей войны

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU — Западные страны сделали все возможное, чтобы за последние двое суток создать ощущение грядущей войны в связи с ситуацией в Сирии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Источник: РИА "Новости"

«Кто из вас не задал себе вопрос — это что, война?! Ведь все делалось для того, чтобы это решение было принято», — сказала она на брифинге в четверг, комментируя обострение ситуации вокруг Сирии.

По ее словам, заявления Вашингтона об угрозе применения силы в связи с якобы химатакой в Сирии крайне опасны, они делаются на основе фейков.

Из Вашингтона продолжают раздаваться милитаристские заявления, грозящие крайне опасной эскалацией. Обвинения выдвигаются не только в адрес Дамаска, их объектом становится и Российская Федерация, якобы защищающая режим Асада и, соответственно, разделяющая ответственность за его преступления.
Мария Захарова
Официальный представитель МИД России

«Как можно, понимая цену фейкам, принимать самые ответственные решения относительно использования силы в отношении суверенного государства и при этом угрожать силой на международной арене, не имея перед собой реальную картину произошедшего?» — подчеркнула она.

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«Мы призываем всех ответственных членов международного сообщества серьезно задуматься над возможными последствиями таких обвинений, угроз и, тем более, планируемых действий», — заключила официальный представитель МИД РФ.

Кроме того, Захарова заявила, что угрозы применения силы в отношении Сирии являются нарушением устава ООН. «На самом высоком уровне от президентов Соединенных Штатов Америки и Франции прозвучала угроза жесткой реакции с применением силы против Сирии. Я хотела бы отметить, что сама по себе угроза применения силы против страны — члена Организации Объединенных Наций является грубым нарушением устава этой организации», — сказала она.

Заявления Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по ситуации в Сирии бездоказательны и необоснованны, провоцируют на новые агрессивные действия, заявила Захарова. «Мы рассматриваем заявления ВОЗ как факт безответственного распространения необоснованной и бездоказательной информации, которая провоцирует желающих разжигать сирийский конфликт к новым агрессивным действиям», — сказала она.

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Захарова заявила, что российская сторона призывает ВОЗ «проявлять большую беспристрастность и основываться не на ангажированных и скомпрометировавших себя неоднократно источниках при подготовке своих докладов и заявлений, а на мнениях экспертов, которые могут сделать соответствующее заключение только после углубленной и серьезной работы».

Захарова подчеркнула, что Россия не стремится к эскалации ситуации вокруг Сирии и призывает партнеров вернуться в правовое поле. «Наша позиция предельно ясна и конкретна: мы не стремимся к эскалации. Рассчитываем, что у наших партнеров хватит благоразумия, чтобы вернуться в правовое поле и совместно решать возникающие проблемы, как это предусмотрено уставом ООН», — сказала Захарова.

«Я еще раз хотела бы повторить, что мы не стремимся к эскалации. Но также мы не будем поддерживать лживые обвинения», — подчеркнула она.

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Захарова отметила, что российские военные готовы обеспечить безопасность экспертов ОЗХО для расследования предполагаемого инцидента с применением химического оружия в сирийском городе Дума.

МИД РФ в среду вечером приветствовал решение гендиректора техсекретариата Организации по запрещению химоружия (ОЗХО) Узюмджю направить специалистов в сирийский город Дума для расследования заявлений о якобы имевшей там место химической атаке и заявил о недопустимости промедления с этой инспекцией. В комментарии МИД РФ отмечается, что «затягивание с выездом на место предполагаемого инцидента может привести к повторению предпринятой Вашингтоном в апреле 2017 г. авантюры с нанесением ракетного удара по сирийской авиабазе “Шайрат” в нарушение Устава ООН и общепризнанных норм международного права».

МИД РФ ожидает, что «сирийские власти окажут необходимое содействие работе МУФС, а Техсекретариат ОЗХО в ближайшее время уведомит всех участников КЗХО о ходе расследования».

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