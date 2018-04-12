«Бесконечный ужас»: Глава Минздрава про ручную запись в больницах

«Я думаю, что будет масштабный эффект. Сегодня цены на интернет достаточно не высокие, по мере развития технологий, я уверен она (цена на интернет — Прим. Автора) уйдет на минимум в ближайшие 2−3 года. Сейчас, конечно, тяжело будет перейти в части цифровизации, но лучше сейчас перейти, чем оттягивать. То, что мы делаем, я называю это бесконечным ужасом, когда вынуждены все писать вручную и потом вечером сидеть и вбивать в компьютер. Поэтому лучше ужасный конец, чем бесконечный ужас. При этом я не считаю, что это конец, это начало новой эры. Мы даже не понимаем и не ощущаем того, какие горизонты открываются», — продолжил он.