«Бесконечный ужас»: Глава Минздрава про ручную запись в больницах
Минздрав планирует с 1 января 2019 года запретить ведение бумажных амбулаторных карт и историй болезней. Об этом сообщил глава ведомства Елжан Биртанов, передает Tengrinews.kz.
Минздрав планирует с 1 января 2019 года запретить ведение бумажных амбулаторных карт и историй болезней. Об этом сообщил глава ведомства Елжан Биртанов, передает Tengrinews.kz.
Он отметил, что все акимы взяли обязательства до уровня районных больниц до конца года всех подключить к устойчивому интернету. Министр заверил, что кроме подключения к интернету, будет проведена и проверка на скорость.
«Я думаю, что будет масштабный эффект. Сегодня цены на интернет достаточно не высокие, по мере развития технологий, я уверен она (цена на интернет — Прим. Автора) уйдет на минимум в ближайшие 2−3 года. Сейчас, конечно, тяжело будет перейти в части цифровизации, но лучше сейчас перейти, чем оттягивать. То, что мы делаем, я называю это бесконечным ужасом, когда вынуждены все писать вручную и потом вечером сидеть и вбивать в компьютер. Поэтому лучше ужасный конец, чем бесконечный ужас. При этом я не считаю, что это конец, это начало новой эры. Мы даже не понимаем и не ощущаем того, какие горизонты открываются», — продолжил он.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.