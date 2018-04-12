Ситуация с поставкой лекарств: Минздрав РК обратился в правоохранительные органы
Министр здравоохранения Елжан Биртанов прокомментировал ситуацию с лекарственным обеспечением, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Министр здравоохранения Елжан Биртанов прокомментировал ситуацию с лекарственным обеспечением, передает корреспондент Tengrinews.kz.
«Закупки произведены, сейчас ведется ежедневный мониторинг (по отгрузке — прим. автора). По большинству регионов свыше 90 процентов потребности от текущей отгружается», — сказал глава ведомства журналистам.
«Да, к сожалению, были обнаружены непонятные, скажем так, остатки по препаратам, которые должны были быть выданы и числились как выданные. Соответствующие факты переданы в правоохранительные органы. Сейчас рано говорить, в связи с чем так получилось и почему. Прежде чем наказать, нужно разобраться. Как только будет информация, мы вам ее предоставим», — добавил министр.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.