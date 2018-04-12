Ситуация с поставкой лекарств: Минздрав РК обратился в правоохранительные органы

«Да, к сожалению, были обнаружены непонятные, скажем так, остатки по препаратам, которые должны были быть выданы и числились как выданные. Соответствующие факты переданы в правоохранительные органы. Сейчас рано говорить, в связи с чем так получилось и почему. Прежде чем наказать, нужно разобраться. Как только будет информация, мы вам ее предоставим», — добавил министр.