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17:17 (мск), источник: Tengrinews

Ситуация с поставкой лекарств: Минздрав РК обратился в правоохранительные органы

Министр здравоохранения Елжан Биртанов прокомментировал ситуацию с лекарственным обеспечением, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

«Закупки произведены, сейчас ведется ежедневный мониторинг (по отгрузке — прим. автора). По большинству регионов свыше 90 процентов потребности от текущей отгружается», — сказал глава ведомства журналистам.

«Да, к сожалению, были обнаружены непонятные, скажем так, остатки по препаратам, которые должны были быть выданы и числились как выданные. Соответствующие факты переданы в правоохранительные органы. Сейчас рано говорить, в связи с чем так получилось и почему. Прежде чем наказать, нужно разобраться. Как только будет информация, мы вам ее предоставим», — добавил министр.

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