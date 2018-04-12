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18:16 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Великобритания созывает СБ ООН в связи с докладом ОЗХО по «делу Скрипалей»

Великобритания запросила заседание Совбеза ООН в связи с докладом Оганизации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по отравления Сергея и Юлии Скрипалей. Об этом сообщается в Twitter представительства Великобритании при ООН. Ожидается, что заседание пройдет на следующей неделе.

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Ранее сегодня ОЗХО обнародовала отчет, который подтверждает выводы Великобритании о составе токсичного вещества, которыми были отравлены бывший сотрудник ГРУ и его дочь. При этом, где конкретно произведено вещество, организации установить не удалось.

В начале марта Сергея и Юлию Скрипалей госпитализировали из-за отравления в британском Солсбери. Больше месяца они находились в коме, в начале апреля сначала Юлия, а затем и Сергей Скрипаль пришли в сознание. По словам дочери бывшего разведчика (российские дипломаты считают заявление фальшивым), сейчас она находится под охраной специально подготовленных офицеров полиции и от встречи с российскими представителями отказывается.

Лондон утверждает, что Скрипали были отравлены боевым химическим веществом «Новичок» российского происхождения, и обвиняет в покушении Россию. Из-за этого западные страны выслали больше 150 российских дипломатов. Россия ответила зеркально каждой из стран.

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