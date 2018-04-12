Лукашенко решил уменьшить число технических требований к предпринимателям

МИНСК, 12 апр — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал Указ № 135, который обязует проводить экспертизу технических нормативных правовых актов, сообщили в пресс-службе главы государства.

В первую очередь новый указ призван на практике реализовывать положения декрета № 7 «О развитии предпринимательства».

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В соответствии с документом должны быть исключены чрезмерные технические требования, которые предъявляются к деятельности предпринимателей.

Благодаря указу должны быть созданы необходимые условия работы для бизнеса. Специально для этого вводится институт юридической экспертизы технических нормативных правовых актов.

«Все принятые технические акты, являющиеся обязательными для соблюдения субъектами хозяйствования, а также обязательность, которых еще только планируется установить, теперь подлежат юридической экспертизе», — говорится в сообщении пресс-службы.

В качестве независимой структуры для проведения данной экспертизы выбран Национальный центр правовой информации. В указе четко сформулированы ключевые позиции экспертизы. Определены также предмет и сроки ее проведения, критерии оценки технического акта и решение, которые должны быть приняты в результате.

«При этом только технические акты, получившие по итогам экспертизы положительное заключение, будут включаться в Национальный реестр правовых актов и официально опубликовываться», — уточнили в пресс-службе.

Оставшиеся документы не вступят в силу и будут отменены учреждениями и чиновниками, которые их принимали. Это должно повысить качество принимаемых технических документов.