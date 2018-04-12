Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Наргиз Закирова обиделась на «Первый канал»
Что будет, если «закончились права»
Маша Распутина рассказала о психическом заболевании дочери
Экс-глава Польши: мы заплатили большую цену на недопонимание с РФ
Тарасов и Костенко впервые вместе вышли в свет после свадьбы
В ООН рассказали о действиях США в Сирии Угрозы Вашингтона в адрес Сирии могут привести мир к очень тяжелым и печальным последствиям
США могут ударить по российским войскам и убить Асада — эксперт
Маккейн обвинил Трампа в химатаке в Сирии
На чем ездит по Москве глава ГИБДД
Огромный внедорожник Kia: новые подробности
Западные СМИ представили гибель россиян при ударе США
“Будем сбивать и топить”: Посол РФ предупредил США
Как космические путешествия повлияли на моду
Тарасов и Костенко впервые вместе вышли в свет после свадьбы
СМИ: в США заявили, что не будут терпеть "российскую систему"
СМИ: РФ может нанести ответный удар по базам США
Что станет с ипотекой после введения санкций
Квартира с готовым ремонтом: 5 аргументов «за»
Фоторепортажи
8Танцы для Ким Чен Ира
8Российская техника на выставке «ArmHiTec-2018»
18:23 (мск), источник: Sputnik.by

Лукашенко решил уменьшить число технических требований к предпринимателям

Новый указ призван исключить избыточные требования к предпринимательской деятельности.

МИНСК, 12 апр — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал Указ № 135, который обязует проводить экспертизу технических нормативных правовых актов, сообщили в пресс-службе главы государства.

В первую очередь новый указ призван на практике реализовывать положения декрета № 7 «О развитии предпринимательства».

Читайте также
Лукашенко пообещал солдатам важные изменения в армии

В соответствии с документом должны быть исключены чрезмерные технические требования, которые предъявляются к деятельности предпринимателей.

Благодаря указу должны быть созданы необходимые условия работы для бизнеса. Специально для этого вводится институт юридической экспертизы технических нормативных правовых актов.

«Все принятые технические акты, являющиеся обязательными для соблюдения субъектами хозяйствования, а также обязательность, которых еще только планируется установить, теперь подлежат юридической экспертизе», — говорится в сообщении пресс-службы.

В качестве независимой структуры для проведения данной экспертизы выбран Национальный центр правовой информации. В указе четко сформулированы ключевые позиции экспертизы. Определены также предмет и сроки ее проведения, критерии оценки технического акта и решение, которые должны быть приняты в результате.

«При этом только технические акты, получившие по итогам экспертизы положительное заключение, будут включаться в Национальный реестр правовых актов и официально опубликовываться», — уточнили в пресс-службе.

Оставшиеся документы не вступят в силу и будут отменены учреждениями и чиновниками, которые их принимали. Это должно повысить качество принимаемых технических документов.

Указ призван, не допустить случаев закрепления в них чрезмерных и экономически необоснованных требований к бизнесу. Согласно документу будет усовершенствован порядок формирования ведения Национального правового интернет-портала и других официальных правовых ресурсов.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Белорусский рубль отыгрывает падение к доллару и евро
Декорации райской жизни: интерьер отеля Ritz выставлен на торги
ОЗХО обнародовала итоги расследования по «делу Скрипаля»
Франция и Германия сообщили о доказательствах химатаки в Сирии
Госдумa отменила НДФЛ на выплаты семьям с детьми
Минздрав уточнил число пострадавших при ДТП в Подмосковье
В сборной России по хоккею сменился главный тренер
Эффект Дерипаски. Стоит ли инвестировать в рухнувшие акции
Захарова: Запад нагнетает ощущение грядущей войны
Спорт
ЦСКА повторит подвиг «Ромы»? Не спешите крутить пальцем у виска 7 причин для сдержанного оптимизма «армейцев» перед матчем с «Арсеналом»
Авто
Иномарки неожиданно подорожали (и курс доллара не виноват) Не сказать, что на рынке началась паника... Но многие россияне сейчас спешат купить новый автомобиль «по старым ценам». Но откуда вообще возник слух, что машины должны подорожать?
Hi-Tech
Крупную подпольную криптоферму «накрыли» на заброшенном заводе Сотрудники МВД задержали двух мужчин, организовавших подпольную ферму для производства криптовалюты.
Кино
Участница «Голоса» взяла самую высокую ноту в истории Светлана Феодулова, участвовавшая во втором сезоне популярного шоу, установила мировой рекорд во время исполнения Rondo Моцарта
Недвижимость
Названа комфортная зарплата для выплаты ипотеки
5 преимуществ квартиры с готовым ремонтом
Суд признал «СУ-155» банкротом
В Шанхае строят китайскую версию Висячих садов Семирамиды
Леди
Миллионер, популярный рэпер: чем занимаются родные Питта, Касселя и других звезд Хочешь узнать, чем прославился брат Венсана Касселя, как сестра Пенелопы Крус помогает ей на съемках, и чем занимаются родные мировых звезд? Читай и вдохновляйся.
Дети
Подросшая дочь Александра Цекало стала фотомоделью Девятилетняя Александра снялась в лукбуке российских дизайнеров.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Трёхкомнатная квартира в центре Москвы: лофт с элементами ретро
Как обустроить кухню бюджетно, но не в ущерб стилю: 7 умных приемов
Квартира в стиле ретро: интерьер московской двушки в духе 1960-х годов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь