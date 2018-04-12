Мирзиёев пригласил Ильхама Алиева посетить Узбекистан: тот предложение принял

Источник: Podrobno.uz

Глава нашего государства искренне поздравил Ильхама Алиева с убедительной победой на прошедших накануне выборах Президента Азербайджана.

Было особо отмечено, что результаты голосования вновь продемонстрировали широкую поддержку Ильхама Алиева и огромное доверие братского народа Азербайджана, высокую оценку личных заслуг лидера государства и проводимого под его руководством эффективного курса на обеспечение стабильности и устойчивого экономического развития, а также укрепление международного авторитета страны.

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С глубоким удовлетворением отмечена положительная динамика в развитии и укреплении узбекско-азербайджанских отношений многовековой дружбы и стратегического партнерства. Наши народы связывают общность истории, культуры, религии и близость духовных ценностей, традиций и обычаев.

Подчеркнуто, что интенсивные контакты на различных уровнях способствовали дальнейшему углублению взаимовыгодного двустороннего сотрудничества, наполнению его конкретным содержанием.

Устойчиво высокими темпами растут объемы взаимной торговли, прорабатываются перспективные проекты кооперации в отраслях экономики, включая нефтегазовый комплекс, с участием ведущих компаний двух стран.

Особо отмечено, что развитию торгово-экономических связей и задействованию транзитного потенциала всего региона безусловно послужит новая железнодорожная магистраль «Баку-Тбилиси-Ахалкалаки-Карс».

Продолжается активный культурно-гуманитарный обмен, регулярно проводятся совместные мероприятия.

Главы государств также обменялись мнениями по актуальным вопросам узбекско-азербайджанского многопланового партнерства, региональной и международной повестки.

В завершение телефонного разговора Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев пригласил Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева посетить нашу страну с государственным визитом.