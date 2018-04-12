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19:20 (мск), источник: Sputnik

Мусаев рассказал, какие налоги будут платить узбекистанцы

Первый заместитель председателя Государственного налогового комитета Узбекистана Бехзод Мусаев пояснил, какие налоги планируется упразднить, а по каким — снизить ставки.

Источник: Sputnik
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В частности решено упрости налогообложение в части фонда оплаты труда, объединив несколько платежей в один. Кроме того, решено объединить земельный налог и налог на имущество, снизив ставку для предприятий.

Существенно будет снижена и ставка налога на добавочную стоимость (НДС) с нынешних 20% до 12%, однако платить его придется всем.

Еще одно готовящееся нововведение — отказ от индивидуальных льгот и преференций, что послужит дополнительным стимулом в развитии здоровой конкуренции в стране.

«Эта реформа в рамках стратегии действий прошла обсуждение на экспертных площадках, в том числе с привлечением иностранных специалистов, а также на портале госуслуг и в социальных сетях. Аналитики и бизнес-сообщество считают предложенные меры революционными», — подчеркнул Мусаев, выступая на заседании Международного пресс-клуба в Ташкенте.

Разработчики налоговой реформы убеждены, что принятые меры существенно снизят налоговую нагрузку для населения и компаний, будут способствовать выводу из тени большинства предприятий малого и среднего бизнеса, а также еще более повысят инвестиционную привлекательность Узбекистана.

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