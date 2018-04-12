Владимир Путин обрисовал планы России по изучению Луны и Марса

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Президент Владимир Путин посетил 12 апреля центр «Космонавтика и авиация», где пообщался с космонавтами, рассказал о планах по освоению дальнего космоса и объяснил, почему Россия не собирается выходить из международных космических программ. В День космонавтики нашлось время и для воспоминаний: господин Путин обратил внимание, что раньше в павильоне ВДНХ готовили саженцы для посадки на Марсе. Но более определенно высказался по программе освоения Луны.

Владимира Путина во время осмотра экспозиции павильона «Космос» сопровождали и те, кто имеет отношение к космической отрасли (вице-премьер Дмитрий Рогозин, глава «Роскосмоса» Игорь Комаров), и мэр Москвы Сергей Собянин. С последним президент опробовал симулятор летательного аппарата: президент, а вслед за ним и мэр забрались внутрь и осуществили маневр «стыковка» с модулем орбитальной станции. Уже вместе с господами Рогозиным и Комаровым господин Путин осмотрел ряд экспонатов: в частности, спускаемый аппарат корабля «Восток-1», на котором приземлился космонавт Юрий Гагарин, и экспозицию, посвященную Международной лунной программе.

Космонавтам, прибывшим на ВДНХ для разговора с президентом, Владимир Путин заявил о необходимости сохранения международных проектов.

Слава богу, эта сфера деятельности (космическое сотрудничество.— «Ъ») не затрагивает проблемные сферы политики, поэтому, надеюсь, все будет развиваться. Мы не собираемся ничего здесь ломать, выходить из этих программ, мы намерены закончить.

«У нас там ведь партнеры и по Луне и, потом, по изучению Марса, там Соединенные Штаты, Канада, Япония, Евросоюз». Космонавты отметили, что они со своими партнерами из других стран вместе летают на одних кораблях, вместе рискуют. «Это та сфера деятельности, которая объединяет. Надеюсь, так оно и будет в дальнейшем», — сказал господин Путин.

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Космонавты спросили его о том, состоится ли российский полет на Луну. «Вы знаете, что программа рассчитана до 2030 года. Уже заканчивается работа над созданием корабля “Федерация” (разработки корпорации “Энергия”.— “Ъ”) и началась работа по сверхтяжелой ракете (согласовано техническое задание.— “Ъ”), которая должна быть использована для работы по Луне. Так что здесь сомнений нет, будем активно работать, будем эту программу осуществлять, — заверил господин Путин.— Сначала станция на лунной орбите, а потом уже — модули на самой Луне, во всяком случае, так планируется. Надеюсь, что так оно и будет». И спросил: все ли хотят полететь на Луну? Не услышав отказа, Владимир Путин сказал, что там «и до Марса недалеко»: «Где-то здесь (в павильоне ВДНХ.— “Ъ”) раньше готовили яблони для посадки на Марсе, саженцы продавали».

По сведениям «Ъ», именно с этими саженцами и была связана идея создания на ВДНХ «постоянно действующей экспозиции». Как рассказали источники «Ъ», причастные к созданию центра «Авиация и космонавтика», в 2014 году Дмитрий Рогозин обратил внимание на то, что павильон «Космос» не соответствует своему названию, поскольку там все «морально и физически устарело» (в том числе и марсианские саженцы). Он поручил своему заместителю Ивану Харченко создать рабочую группу и рассмотреть варианты создания новой экспозиции, а также определиться с ее наполнением.

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Вскоре господа Рогозин и Собянин направили Владимиру Путину совместное письмо с соответствующим предложением. Президент инициативу одобрил, после чего предприятиям ОПК были даны указания по приведению в экспонируемый вид образцов, макетов и моделей ракетно-космической и авиационной техники. Некоторые экспонаты (пусковая установка «Тополь» с транспортно-пусковым контейнером, истребитель Су-27, пусковая установка 9А83−1 системы ПВО С-300, зенитная самоходная установка 2С6М «Тунгуска», боевая машина 2А6 «Шилка») пришлось даже демилитаризовать. Привозили их на ВДНХ согласно инструкции: в ночное время, на специальных средствах, с сопровождением ГИБДД, с подъемом электросетей.

Для свободного посещения экспозиция откроется 13 апреля.