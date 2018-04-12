Помпео заявил о гибели «сотен россиян» во время удара США по Сирии в феврале
Действующий глава ЦРУ и кандидат на пост главы Госдепа Майк Помпео заявил, что в результате удара коалиции по проправительственным сирийским силам в
Действующий глава ЦРУ и кандидат на пост главы Госдепа Майк Помпео заявил, что в результате удара коалиции по проправительственным сирийским силам в
Напомним, серия артиллерийских и авиаударов, о которых идет речь, произошла в ночь с 7 на 8 февраля. Во время атаки коалиции во главе с США погибли, по разным данным, несколько десятков российских наемников. Так, источник «Ъ» сообщал, что погибли 11 военных. Bloomberg передавал, что убиты 100 россиян. В МИД РФ такую оценку называли «классической дезинформацией».
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