Помпео заявил о гибели «сотен россиян» во время удара США по Сирии в феврале

Напомним, серия артиллерийских и авиаударов, о которых идет речь, произошла в ночь с 7 на 8 февраля. Во время атаки коалиции во главе с США погибли, по разным данным, несколько десятков российских наемников. Так, источник «Ъ» сообщал, что погибли 11 военных. Bloomberg передавал, что убиты 100 россиян. В МИД РФ такую оценку называли «классической дезинформацией».