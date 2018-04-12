Как премьер Молдовы в Киев съездил: до чего договорился Филип
Зачем молдавский премьер приезжал в Киев, и о чем он договорился с президентом и премьером Украины?
Зачем молдавский премьер приезжал в Киев, и о чем он договорился с президентом и премьером Украины?
КИШИНЕВ, 12 апр — Sputnik.
Разговор с Порошенко
По итогам дискуссии Порошенко и Филипа, украинский лидер написал в своем микроблоге в Twitter, что стороны упростят пересечение границы для граждан обеих стран.
«Для этого будет организован совместный контроль на пунктах пропуска через
Речь идет о пяти международных пунктах пропуска (Первомайск-Кучурганы, Новые
Помимо этого Филип обговорил с Порошенко приднестровское урегулирование и вопрос функционирования Днестровского комплексного гидроузла. Примерно такой же спектр вопросов молдавский премьер обсудил и со своим украинским коллегой.
До чего договорилась Молдова с Украиной?
Среди достигнутых в рамках визита молдавской делегации в Киев договоренностей — подписание документов о либерализации воздушного и автотранспорта между двумя странами. Таким образом, как считают в правительстве Молдовы, это благоприятно повлияет на развитие международных грузовых перевозок, на расширение
Кроме того, Кишинев и Киев подписали меморандум о совместных действиях по обеспечению процессов европейской интеграции, для синхронного функционирования энергетических систем двух государств с Европейской сетью системных операторов передачи энергии (ENTSO-E).
Что заявил премьер Молдовы?
Помимо официальных встреч глава молдавского кабмина принял участие форуме по безопасности, который проходит в эти дни в украинской столице. В рамках своего выступления Филип отметил, что самые серьезные риски для безопасности в регионе заключаются в замороженных конфликтах и в иностранном военном присутствии.
Он еще раз напомнил, что Молдова выступает за вывод российских войск с территории республики и за трансформацию нынешней миротворческой операции на Днестре в гражданскую миссию с международным мандантом. Приоритетом, как отметили в молдавском правительстве, остается разработка и утверждение специального юридического статуса для Приднестровья с соблюдением суверенитета и территориальной целостности Молдовы.
«Этот концепт или видение по урегулированию должно гарантировать, что будущее реинтегрированное государство будет жизнеспособно и ориентировано на путь демократических реформ и европейскую интеграцию», — сказал Филип.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.