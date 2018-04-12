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21:25 (мск), источник: Sputnik.md

Как премьер Молдовы в Киев съездил: до чего договорился Филип

Зачем молдавский премьер приезжал в Киев, и о чем он договорился с президентом и премьером Украины?

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 12 апр — Sputnik. Премьер-министр Молдовы Павел Филип во главе делегации от правительства республики находится с рабочим визитом в Киеве. Распорядок дня главы кабмина республики выдался достаточно насыщенным — состоялись встречи с президентом Украины Петром Порошенко, премьером Владимиром Гройсманом и другими официальными лицами.

Разговор с Порошенко

По итогам дискуссии Порошенко и Филипа, украинский лидер написал в своем микроблоге в Twitter, что стороны упростят пересечение границы для граждан обеих стран.

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«Для этого будет организован совместный контроль на пунктах пропуска через украинскую-молдавскую госграницу. Соответствующий закон о ратификации соглашения подписал в присутствии главы правительства Республики Молдова», — отметил Порошенко.

Речь идет о пяти международных пунктах пропуска (Первомайск-Кучурганы, Новые Гояны-Платоново, Новосавицкая-Кучурган, Колбасна-Слободка и Хрустовая-Болган), также о восьми пунктах межгосударственного значения (Грушка-Великая Кошница, Броштены-Тимково, Вэрэнкэу-Станиславка, Колосово-Иосиповка, Малаешты-Великопольское, Ближний Хутор-Славяносербка, Незавертайловка-Градинцы и Валя Туркулуй-Алексеевка).

Помимо этого Филип обговорил с Порошенко приднестровское урегулирование и вопрос функционирования Днестровского комплексного гидроузла. Примерно такой же спектр вопросов молдавский премьер обсудил и со своим украинским коллегой.

До чего договорилась Молдова с Украиной?

Среди достигнутых в рамках визита молдавской делегации в Киев договоренностей — подписание документов о либерализации воздушного и автотранспорта между двумя странами. Таким образом, как считают в правительстве Молдовы, это благоприятно повлияет на развитие международных грузовых перевозок, на расширение бизнес-рынков для отечественных автоперевозчиков, а также на повышение уровня конкуренции на рынке авиаперевозок и, как следствие, приведет к улучшению качества предоставляемых услуг и к сокращению стоимости авиабилетов.

Кроме того, Кишинев и Киев подписали меморандум о совместных действиях по обеспечению процессов европейской интеграции, для синхронного функционирования энергетических систем двух государств с Европейской сетью системных операторов передачи энергии (ENTSO-E).

Что заявил премьер Молдовы?

Помимо официальных встреч глава молдавского кабмина принял участие форуме по безопасности, который проходит в эти дни в украинской столице. В рамках своего выступления Филип отметил, что самые серьезные риски для безопасности в регионе заключаются в замороженных конфликтах и в иностранном военном присутствии.

Он еще раз напомнил, что Молдова выступает за вывод российских войск с территории республики и за трансформацию нынешней миротворческой операции на Днестре в гражданскую миссию с международным мандантом. Приоритетом, как отметили в молдавском правительстве, остается разработка и утверждение специального юридического статуса для Приднестровья с соблюдением суверенитета и территориальной целостности Молдовы.

«Этот концепт или видение по урегулированию должно гарантировать, что будущее реинтегрированное государство будет жизнеспособно и ориентировано на путь демократических реформ и европейскую интеграцию», — сказал Филип.

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