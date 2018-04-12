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21:23 (мск), источник: РИА Новости

СМИ сообщили о положительных результатах анализов на хлор в сирийской Думе

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Американские чиновники получили образцы анализов жертв предполагаемой химической атаки в сирийском городе Дума с положительным результатом на «хлор и нервно-паралитическое вещество», сообщает телеканал MSNBC NEWS.

Источник: Reuters

«США в настоящий момент обладают анализами крови и мочи некоторых жертв атаки в Сирии, которая произошла в прошлые выходные. Эти образцы, по словам американских чиновников, показали положительный результат на химические элементы, такие как хлор, большинство содержат хлор, но есть некоторые, которые оказались положительными на нервно-паралитическое вещество», — сообщила в эфире корреспондент телеканала.

Она добавила, что полученные образцы «не показывают точно, был ли это зарин».

По словам корреспондента, «американские чиновники сейчас достаточно уверены, что фактически за этой атакой стоит сирийский режим».

Вместе с тем экспертная миссия ОЗХО еще не прибыла в Сирию для проведения расследования предполагаемой химатаки в сирийской Думе. Как сообщил в четверг официальный представитель организации, миссия ОЗХО находится на пути в Сирию и приступит к работе в субботу, 14 апреля.

Ранее постпред Сирии при ООН Башар Джаафари подтвердил, что первая группа экспертов организации находится в Бейруте, им уже были выданы сирийские визы. Прибытие в ливанскую столицу второй группы ожидается в пятницу. Власти Сирии готовы выдать визы экспертам на границе.

В конце прошлой недели Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.

При этом в Генштабе ВС РФ еще 13 марта сообщали о готовящейся боевиками в Восточной Гуте провокации с инсценировкой применения химоружия.

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20:57 (мск)© Ньюстюб
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