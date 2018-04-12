Григория Явлинского обвинили в авторитаризме

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Депутат заксобрания Петербурга от «Яблока» Михаил Амосов созвал пресс-конференцию для того, чтобы выразить недоверие Григорию Явлинскому. «Те, кто сегодня управляет “Яблоком” — прежде всего Григорий Явлинский, — свято верят в то, что им из Москвы виднее, как должна работать партия в регионах, — заявил он.— Невозможно предложить обществу развивать государственную власть на основах федерализма, а в собственной партии строить авторитаризм. Не получится: люди не поверят таким политикам».

Покидать «Яблоко» депутат не намерен, хотя и допускает, что будет исключен из партии за критику. «У меня уже были переговоры с Дмитрием Гудковым ( экс-депутатом Госдумы, который вместе с Ксенией Собчак возглавил партию “Гражданская инициатива”.— “Ъ”). Нам нужно думать о широкой демократической коалиции. К сожалению, Григорий Явлинский на протяжении последних лет был препятствием к ее созданию», — заявил господин Амосов.

Его пресс-конференция вызвала ажиотаж среди сторонников Григория Явлинского: одна из них пришла на мероприятие в толстовке с его портретом, другая сравнила господина Амосова «с апостолом, который предал Иисуса».

«Называть Явлинского Иисусом я бы не стал», — возразил Михаил Амосов.

Выступление депутата стало продолжением конфликта в петербургском отделении «Яблока», который длится около года. Весной 2017 года федеральное руководство фактически распустило отделение, назначив перерегистрацию его членов, а полномочия господина Амосова на посту председателя регионального «Яблока» оказались приостановлены. Михаил Амосов считает, что кризис в отделении спровоцировало федеральное руководство в ответ на то, что на выборах в парламент региона в 2016 году петербургское «Яблоко» отказалось ставить Григория Явлинского во главе списка кандидатов.

Его оппоненты, напротив, обвиняют в расколе самого Михаила Амосова: они считают, что он стремился «любой ценой стать депутатом заксобрания» в ущерб интересам отделения.

Заместитель председателя «Яблока» Николай Рыбаков происходящее в петербургском отделении назвал «кризисом роста». «У большой группы членов петербургского “Яблока” есть претензии к работе Михаила Амосова на посту председателя отделения. Вместо того чтобы преодолевать разногласия с ними, он почему-то пытается представить дело так, что причина кризиса — не внутренний конфликт, а вмешательство в дела организации из центра», — заявил господин Рыбаков. Он отметил, что «говорить о вмешательстве Москвы в дела Петербурга нельзя — у нас есть только общие партийные интересы».

В пятницу бюро назначит дату конференции, на которой петербургское «Яблоко» выберет нового председателя. Этого не сделали год назад, «чтобы остыли все горячие головы», пояснил Николай Рыбаков. Кроме того, на бюро будет обсуждаться ситуация в московском отделении, где конфликтуют сторонники главы отделения Сергея Митрохина и политтехнолога Максима Каца, а также проблемы в чеченском и калининградском «Яблоке».