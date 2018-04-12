Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Наргиз Закирова обиделась на «Первый канал»
Бунт на автозаводе: рабочие разгромили офис своего босса
В Екатеринбурге врачи спасли малыша весом 500 граммов
Нотариусы будут бесплатно регистрировать недвижимость
Мужчина неделю питался в «Макдоналдсе» и похудел
«Приехали!»10 наивных вопросов о космосе
СМИ: Пугачева примкнула к оскорбившему россиян Козловскому
Шаманов отреагировал на заявление Трампа
В России построили тягач «Вощина-1»
У Porsche Cayenne может появиться конкурент
Западные СМИ представили гибель россиян при ударе США
“Будем сбивать и топить”: Посол РФ предупредил США
Юлия Липницкая надела топ с глубоким декольте
Мужчина неделю питался в «Макдоналдсе» и похудел
Рогозин ответил Трампу на угрозы его же словами
СМИ: РФ может нанести ответный удар по базам США
В России нашли самый дорогой дом
Названа комфортная зарплата для выплаты ипотеки
Фоторепортажи
10В Лос-Анджелесе открылся Музей селфи
8В Чили вновь проснулся вулкан Невадос-де-Чильян
21:45 (мск), источник: Коммерсантъ-Online

Григория Явлинского обвинили в авторитаризме

Федеральное бюро «Яблока» в пятницу обсудит региональные вопросы, в том числе конфликты в санкт-петербургском и московском отделениях партии. В Санкт-Петербурге ситуация обострилась: депутат заксобрания, бывший председатель регионального «Яблока» Михаил Амосов выступил с жесткой критикой основателя партии Григория Явлинского, обвинив его в авторитаризме и отказав ему в поддержке.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Депутат заксобрания Петербурга от «Яблока» Михаил Амосов созвал пресс-конференцию для того, чтобы выразить недоверие Григорию Явлинскому. «Те, кто сегодня управляет “Яблоком” — прежде всего Григорий Явлинский, — свято верят в то, что им из Москвы виднее, как должна работать партия в регионах, — заявил он.— Невозможно предложить обществу развивать государственную власть на основах федерализма, а в собственной партии строить авторитаризм. Не получится: люди не поверят таким политикам».

Покидать «Яблоко» депутат не намерен, хотя и допускает, что будет исключен из партии за критику. «У меня уже были переговоры с Дмитрием Гудковым (экс-депутатом Госдумы, который вместе с Ксенией Собчак возглавил партию “Гражданская инициатива”.— “Ъ”). Нам нужно думать о широкой демократической коалиции. К сожалению, Григорий Явлинский на протяжении последних лет был препятствием к ее созданию», — заявил господин Амосов.

Его пресс-конференция вызвала ажиотаж среди сторонников Григория Явлинского: одна из них пришла на мероприятие в толстовке с его портретом, другая сравнила господина Амосова «с апостолом, который предал Иисуса».

«Называть Явлинского Иисусом я бы не стал», — возразил Михаил Амосов.

Выступление депутата стало продолжением конфликта в петербургском отделении «Яблока», который длится около года. Весной 2017 года федеральное руководство фактически распустило отделение, назначив перерегистрацию его членов, а полномочия господина Амосова на посту председателя регионального «Яблока» оказались приостановлены. Михаил Амосов считает, что кризис в отделении спровоцировало федеральное руководство в ответ на то, что на выборах в парламент региона в 2016 году петербургское «Яблоко» отказалось ставить Григория Явлинского во главе списка кандидатов.

Его оппоненты, напротив, обвиняют в расколе самого Михаила Амосова: они считают, что он стремился «любой ценой стать депутатом заксобрания» в ущерб интересам отделения.

Заместитель председателя «Яблока» Николай Рыбаков происходящее в петербургском отделении назвал «кризисом роста». «У большой группы членов петербургского “Яблока” есть претензии к работе Михаила Амосова на посту председателя отделения. Вместо того чтобы преодолевать разногласия с ними, он почему-то пытается представить дело так, что причина кризиса — не внутренний конфликт, а вмешательство в дела организации из центра», — заявил господин Рыбаков. Он отметил, что «говорить о вмешательстве Москвы в дела Петербурга нельзя — у нас есть только общие партийные интересы».

В пятницу бюро назначит дату конференции, на которой петербургское «Яблоко» выберет нового председателя. Этого не сделали год назад, «чтобы остыли все горячие головы», пояснил Николай Рыбаков. Кроме того, на бюро будет обсуждаться ситуация в московском отделении, где конфликтуют сторонники главы отделения Сергея Митрохина и политтехнолога Максима Каца, а также проблемы в чеченском и калининградском «Яблоке».

Мария Карпенко, Санкт-Петербург

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Финны согласились с трубой «Газпрома»
Сечин явился на допрос по делу Алексея Улюкаева
СМИ сообщили о положительных результатах анализов на хлор в Думе
Помпео заявил о гибели в феврале «сотен россиян» в Сирии
Минздрав уточнил число пострадавших при ДТП в Подмосковье
Небензя назвал главным приоритетом предотвращение войны
СМИ: опасная зона для полетов введена к югу от Кипра до 12 мая
Поющая дорога свела с ума жителей нидерландской деревни
Спорт
Министр спорта рассказал о судьбе Знарка после ухода из сборной В четверг было объявлено, что Илья Воробьев назначен временно исполняющим обязанности главного тренера сборной России на ЧМ-2018
Авто
Иномарки неожиданно подорожали (и курс доллара не виноват) Не сказать, что на рынке началась паника... Но многие россияне сейчас спешат купить новый автомобиль «по старым ценам». Но откуда вообще возник слух, что машины должны подорожать?
Hi-Tech
Крупную подпольную криптоферму «накрыли» на заброшенном заводе Сотрудники МВД задержали двух мужчин, организовавших подпольную ферму для производства криптовалюты.
Кино
Участница «Голоса» взяла самую высокую ноту в истории Светлана Феодулова, участвовавшая во втором сезоне популярного шоу, установила мировой рекорд во время исполнения Rondo Моцарта
Недвижимость
Работники ЖКХ случайно сожгли чужую квартиру
5 преимуществ квартиры с готовым ремонтом
Ипотека может перестать дешеветь из-за санкций
Не от мира сего: 7 зданий, похожих на космические корабли
Леди
Миллионер, популярный рэпер: чем занимаются родные Питта, Касселя и других звезд Хочешь узнать, чем прославился брат Венсана Касселя, как сестра Пенелопы Крус помогает ей на съемках, и чем занимаются родные мировых звезд? Читай и вдохновляйся.
Дети
Подросшая дочь Александра Цекало стала фотомоделью Девятилетняя Александра снялась в лукбуке российских дизайнеров.
Все о ремонте
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
5 главных правил бюджетного ремонта
4 причины составить план электрики до начала ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь