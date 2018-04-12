Григория Явлинского обвинили в авторитаризме
Федеральное бюро «Яблока» в пятницу обсудит региональные вопросы, в том числе конфликты в
Федеральное бюро «Яблока» в пятницу обсудит региональные вопросы, в том числе конфликты в
Депутат заксобрания Петербурга от «Яблока» Михаил Амосов созвал
Покидать «Яблоко» депутат не намерен, хотя и допускает, что будет исключен из партии за критику. «У меня уже были переговоры с Дмитрием Гудковым (
Его
Выступление депутата стало продолжением конфликта в петербургском отделении «Яблока», который длится около года. Весной 2017 года федеральное руководство фактически распустило отделение, назначив перерегистрацию его членов, а полномочия господина Амосова на посту председателя регионального «Яблока» оказались приостановлены. Михаил Амосов считает, что кризис в отделении спровоцировало федеральное руководство в ответ на то, что на выборах в парламент региона в 2016 году петербургское «Яблоко» отказалось ставить Григория Явлинского во главе списка кандидатов.
Заместитель председателя «Яблока» Николай Рыбаков происходящее в петербургском отделении назвал «кризисом роста». «У большой группы членов петербургского “Яблока” есть претензии к работе Михаила Амосова на посту председателя отделения. Вместо того чтобы преодолевать разногласия с ними, он
В пятницу бюро назначит дату конференции, на которой петербургское «Яблоко» выберет нового председателя. Этого не сделали год назад, «чтобы остыли все горячие головы», пояснил Николай Рыбаков. Кроме того, на бюро будет обсуждаться ситуация в московском отделении, где конфликтуют сторонники главы отделения Сергея Митрохина и политтехнолога Максима Каца, а также проблемы в чеченском и калининградском «Яблоке».
Мария Карпенко,
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