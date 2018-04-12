Небензя назвал главным приоритетом предотвращение войны из-за Сирии

Дипломат подчеркнул, что «немедленный приоритет — это отвести угрозу возникновения войны». Отвечая на уточняющий вопрос о том, идет ли речь о войне между Россией и США, он заявил: «К сожалению, мы не можем ничего исключать, потому что мы видели сообщения из Вашингтона, они были очень воинственными. Они знают, что мы там [в Сирии], и я надеюсь, что будет диалог по надлежащим каналам, чтобы предотвратить любую такую опасность».