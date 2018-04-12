Небензя назвал главным приоритетом предотвращение войны из-за Сирии
ООН, 12 апреля. /ТАСС/. Главным приоритетом международного сообщества в данный момент должно быть предотвращение войны в Сирии на фоне угроз со стороны Вашингтона.
ООН, 12 апреля. /ТАСС/. Главным приоритетом международного сообщества в данный момент должно быть предотвращение войны в Сирии на фоне угроз со стороны Вашингтона.
Об этом заявил в четверг журналистам постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.
Дипломат подчеркнул, что «немедленный приоритет — это отвести угрозу возникновения войны». Отвечая на уточняющий вопрос о том, идет ли речь о войне между Россией и США, он заявил: «К сожалению, мы не можем ничего исключать, потому что мы видели сообщения из Вашингтона, они были очень воинственными. Они знают, что мы там [в Сирии], и я надеюсь, что будет диалог по надлежащим каналам, чтобы предотвратить любую такую опасность».
При этом Небензя назвал невообразимым сценарий, при котором США нанесут удары по целям в Сирии, где находятся российские войска.
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