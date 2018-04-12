CNBC сообщил о восьми потенциальных целях США в Сирии

Среди указанных целей два сирийских аэродрома, один исследовательский центр и фабрика, потенциально имеющая отношение к производству химоружия, отмечает собеседник CNBC.
Источник также сообщил, что сирийское командование перераспределяет самолеты ВВС Сирии по аэродромам, где базируются российские ВКС, рассчитывая на то, что США не станут наносить удары по российским объектам.
Американские СМИ ранее сообщали, что глава Пентагона Джеймс Мэттис и председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Джозеф Данфорд в четверг прибудут в Белый дом, чтобы обсудить с президентом США Дональдом Трампом варианты действий в Сирии.
Ранее Мэттис заявил, что США еще не приняли решения по удару по Сирии, он также уклонился от ответа на вопрос о военном конфликте с Россией.
Накануне президент США Дональд Трамп посоветовал России подготовиться к американской ракетной атаке по Сирии в ответ на возможное применение химоружия в сирийском города Дума. В среду зону у сирийского побережья объявили опасной для полетов авиалайнеров.
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