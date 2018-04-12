Постпред Сирии при ООН назвал имя ответственного за поставки химического оружия в страну

Источник: Reuters

Об этом заявил в четверг журналистам постоянный представитель Сирийской Арабской Республики при ООН Башар Джаафари.

«Террористы заполучили вещества из Ливии долгое время назад, из ливийских запасов (химического оружия). Эта операция проводилась при поддержке турецкой, саудовской, американской и французской разведок. Они провезли эти химикаты из Ливии в Стамбул на борту гражданских авиалайнеров, а человека, который отвечал за транспортировку этих веществ, звали Хайсам аль-Кассар», — сказал дипломат.

Он подчеркнул, что власти Сирии «1001 раз, словно в “Тысяче и одной ночи”, отрицали применение какого-либо химического вещества против собственного народа». «Мы предоставили все доводы на этот счет. Настало время переварить, что мы говорили», — отметил Джаафари.

С утверждением, что 7 апреля в городе Дума в Восточной Гуте было применено химоружие, выступил ряд НПО, в том числе «Белые каски». В МИД РФ это сообщение назвали информационным вбросом, в Минобороны РФ заявили, что «Белые каски» не являются достоверным источником новостей и распространяют сфабрикованную информацию.