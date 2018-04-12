Пентагон предлагает Турции альтернативу российским С-400

«Есть две страны-члена НАТО, которые обеспечивают противоракетную оборону Турции системами противоракетной обороны, одобренными НАТО. Сейчас же происходит то, что в один район привносятся несовместимые системы противоракетной обороны. И это едва ли наилучшим образом отвечает интересам НАТО», — сказал Мэттис на слушаниях в комитете по вооружениям палаты представителей конгресса США, отвечая на вопросы законодателей.

«Мы не поддерживаем это, и мы ведем переговоры с Турцией об этом, в том числе о возможности предоставления им опции покупки военного оборудования, которое бы позволило им получить совместимые с (стандартами) НАТО системы», — сказал глава оборонного ведомства США.

Как заявил ранее президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, Москва и Анкара договорились ускорить сроки поставки Турции ЗРК С-400.

Ранее власти США объявили о введении санкций в отношении 38 российских физических и юридических лиц, в том числе против «Рособоронэкспорта», «Российской финансовой корпорации» и «Русала». В ответ на это президент Турции Тайип Эрдоган подтвердил решимость Анкары приобрести российские комплексы С-400, заявив, что Турция сама будет решать свою судьбу.