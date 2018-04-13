В Узбекистане разработают проект Таможенного кодекса в новой редакции
Это утверждено указом главы государства «О мерах по коренному совершенствованию деятельности органов государственной таможенной службы Республики Узбекистан».
Это утверждено указом главы государства «О мерах по коренному совершенствованию деятельности органов государственной таможенной службы Республики Узбекистан».
До 1 ноября 2018 года в Узбекистане разработают проект Таможенного кодекса в новой редакции. Это утверждено указом главы государства «О мерах по коренному совершенствованию деятельности органов государственной таможенной службы Республики Узбекистан».
При разработке проекта необходимо особо обратить внимание на:
— либерализацию таможенного законодательства, прозрачность и упрощение таможенных процедур, общедоступность в восприятии норм и исключение возможности их различного толкования;.
— создание механизма стимулирования соблюдения участниками внешнеэкономической деятельности таможенного законодательства;.
— имплементацию норм международных договоров Республики Узбекистан, общепризнанных принципов международного права, рекомендаций и стандартов международных организаций;.
— опыт развитых зарубежных стран в сфере таможенного администрирования, в том числе тарифного регулирования и организации таможенного контроля.
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