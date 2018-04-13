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00:01 (мск), источник: UzReport.news

В Узбекистане разработают проект Таможенного кодекса в новой редакции

Это утверждено указом главы государства «О мерах по коренному совершенствованию деятельности органов государственной таможенной службы Республики Узбекистан».

Источник: UzReport.news
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До 1 ноября 2018 года в Узбекистане разработают проект Таможенного кодекса в новой редакции. Это утверждено указом главы государства «О мерах по коренному совершенствованию деятельности органов государственной таможенной службы Республики Узбекистан».

При разработке проекта необходимо особо обратить внимание на:

— либерализацию таможенного законодательства, прозрачность и упрощение таможенных процедур, общедоступность в восприятии норм и исключение возможности их различного толкования;.

— создание механизма стимулирования соблюдения участниками внешнеэкономической деятельности таможенного законодательства;.

— имплементацию норм международных договоров Республики Узбекистан, общепризнанных принципов международного права, рекомендаций и стандартов международных организаций;.

— опыт развитых зарубежных стран в сфере таможенного администрирования, в том числе тарифного регулирования и организации таможенного контроля.

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