Трамп не принял окончательного решения по Сирии

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Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс.

«Президент Трамп только что закончил встречу со своей командой по национальной безопасности, на которой обсуждалась ситуация в Сирии. Никакого окончательного решения принято не было», — отметила она.

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Сандерс подчеркнула, что Соединенные Штаты продолжат изучать данные разведки по ситуации в Сирии, а также вести переговоры по данному вопросу со своими союзниками и партнерами.

«Мы продолжаем оценивать разведданные и проводить переговоры с нашими партнерами и союзниками», — отметила она, добавив, что американский лидер Дональд Трамп намерен в четверг вечером обсудить ситуацию в Сирии с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Терезой Мэй.