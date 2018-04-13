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00:05 (мск), источник: ТАСС

Трамп не принял окончательного решения по Сирии

ВАШИНГТОН, 12 апреля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп не принял окончательного решения по Сирии после проведенных в четверг консультаций со своими советниками по вопросам национальной безопасности и внешней политики.

Источник: Reuters

Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс.

«Президент Трамп только что закончил встречу со своей командой по национальной безопасности, на которой обсуждалась ситуация в Сирии. Никакого окончательного решения принято не было», — отметила она.

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Сандерс подчеркнула, что Соединенные Штаты продолжат изучать данные разведки по ситуации в Сирии, а также вести переговоры по данному вопросу со своими союзниками и партнерами.

«Мы продолжаем оценивать разведданные и проводить переговоры с нашими партнерами и союзниками», — отметила она, добавив, что американский лидер Дональд Трамп намерен в четверг вечером обсудить ситуацию в Сирии с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Терезой Мэй.

Ранее в четверг глава вашингтонской администрации сообщил, что решение по ответной реакции США на события в Восточной Гуте будет принято весьма скоро. «Мы очень, очень серьезно и очень пристально изучаем всю эту ситуацию, и мы посмотрим, что случится дальше, — сказал он, имея в виду так называемую химическую атаку в городе Дума. — Очень жаль, что мир поставил нас в подобное положение».

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