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02:32 (мск), источник: РИА Новости

Открытое заседание Совбеза ООН по Сирии состоится в пятницу

ООН, 13 апр — РИА Новости. Открытое заседание Совета Безопасности ООН по ситуации вокруг Сирии состоится в пятницу в 10.00 (17.00 мск), сообщило постпредство России при ООН.

Источник: РИА Новости

Ранее проведение встречи с участием генерального секретаря всемирной организации запросила Россия.

«Тринадцатого апреля состоится запрошенное Россией открытое заседание Совета Безопасности ООН по теме “Угрозы международному миру и безопасности: положение на Ближнем Востоке”. В 10 утра», — сообщило постпредство.

В четверг Совет Безопасности ООН по инициативе Боливии провел закрытые консультации по Сирии в связи с эскалацией риторики и угроз односторонних действий. По словам постпреда РФ при ООН Василия Небензи, прошедших консультаций было «недостаточно».

Более того, по его словам, «наши коллеги предпочли сосредоточиться на других вещах, делая вид, что нет никакой угрозы международному миру и безопасности, даже избегали упоминания самого острого вопроса». Небензя отметил, что многие страны-члены Совета Безопасности говорили о том, что «прежде чем принимать такие тяжелые решения с далеко идущими последствиями, дождемся хотя бы, чтобы миссия ОЗХО приехала в Сирию и установила сам факт применения химического оружия».

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