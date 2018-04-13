Президент Венесуэлы уверен в абсолютной победе на выборах 20 мая
МЕХИКО, 13 апр — РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро в четверг выразил полную уверенность в победе на предстоящих президентских выборах.
МЕХИКО, 13 апр — РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро в четверг выразил полную уверенность в победе на предстоящих президентских выборах.
«На выборах 20 мая мы победим с абсолютным большинством», — приводит канал Globovision заявление Мадуро.
В выборах примут участие пять кандидатов: президент Николас Мадуро, оппозиционер Энри Фалькон, Рейнальдо Кихада, Луис Ратти и Хавьер Бертуччи.
При этом, согласно данным последнего опроса компании Datanalisis, оппозиционный политик опережает в предпочтениях избирателей действующего президента на семь процентных пунктов. Более 41% респондентов, опрошенных этой фирмой, заявили о готовности отдать голоса за Фалькона, за Мадуро готовы голосовать свыше 34%.
Ранее ведущее оппозиционное объединение страны «Круглый стол демократического единства» заявило, что отказывается участвовать в выборах и выдвигать кандидата, так как считает их несправедливыми и непрозрачными. Однако Фалькон, идущий на выборы от партий «Копей», «Прогрессивный авангард» и «Движение к социализму», решил не следовать общей линии оппозиции.
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