Президент Венесуэлы уверен в абсолютной победе на выборах 20 мая

Источник: РИА Новости

«На выборах 20 мая мы победим с абсолютным большинством», — приводит канал Globovision заявление Мадуро.

В выборах примут участие пять кандидатов: президент Николас Мадуро, оппозиционер Энри Фалькон, Рейнальдо Кихада, Луис Ратти и Хавьер Бертуччи.

По мнению аналитиков, реальная борьба будет идти между Мадуро и Фальконом.

При этом, согласно данным последнего опроса компании Datanalisis, оппозиционный политик опережает в предпочтениях избирателей действующего президента на семь процентных пунктов. Более 41% респондентов, опрошенных этой фирмой, заявили о готовности отдать голоса за Фалькона, за Мадуро готовы голосовать свыше 34%.