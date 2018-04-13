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05:56 (мск), источник: Вести - Красноярск

В Красноярске подвели итоги трёхлетней работы «Северного форума»

В Красноярске в рамках экономического форума завершила работу 13-я генеральная ассамблея международной организации северных регионов «Северный форум». Три года председателем был Красноярский край, и теперь подведены итоги этой важной работы.

Источник: Вести - Красноярск

Северный форум — организация под руководством губернаторов северных территорий разных стран, с 1991 года является площадкой международных отношений в Арктике и на Севере. «Непростая международная ситуация, и в Арктике, мы всегда подчёркивали, и это поддерживают участники, нет проблем, которые мы не могли бы решить в рамках международного сотрудничества», — отметил специальный представитель Президента РФ Артур Чилингаров.

Одно из ключевых событий форума — совет губернаторов и комитет координаторов Северного форума. Последние три года Красноярский край был председателем, теперь эту функцию принимает Ненецкий автономный округ. «Я надеюсь, что прошедшие три года были очень продуктивными для становления, формирования, для придания ещё большего авторитета этой организации», — подчеркнул врио губернатора Красноярского края Александр Усс.

Девиз текущей ассамблеи — «Северный форум: настоящее и будущее». Для Красноярского края это критически важно — более 90% территории или находятся на севере или приравнены к ним. Пока в арктической зоне добывается не более 1% от всех разведанных запасов полезных ископаемых. Особый интерес представляет так называемый «титановый пояс», который протянулся вдоль всего побережья Северного Таймыра. Там залегают сотни миллионов тонн редкоземельных металлов, добыча которых позволит России быть полностью независимой в производстве, например, сложнейшей микроэлектроники.


Именно формирование Таймыро-Туруханской опорной зоны стало отдельной темой совещания под председательством полпреда в СФО Сергея Меняйло. «Государственной программой социально-экономического развития арктической зоны РФ в Таймыро-Туруханской опорной зоне предполагается наряду с реализуемым проектом формирования металлургического центра в Норильском промышленном районе создание 4-х новых добывающих центров», — сообщил полномочный представитель Президента России в СФО Сергей Меняйло.

На начальном этапе в Диксоне построят центр угледобычи, а в районе устья Енисея начнут развивать добычу углеводородов. Появились новые шансы и у Хатанги — там тоже могут появиться нефтепромыслы, но это более отдалённая перспектива.

Дмитрий БЫЗОВ

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