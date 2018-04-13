Виктор Назаров останется жить в Омске, несмотря на сенаторство
Сенатор от Заксобрания Виктор Назаров рассказал корреспонденту «СуперОмска», что несмотря переход в Совет Федерации, его местом жительства останется Омск.
Сенатор от Заксобрания Виктор Назаров рассказал корреспонденту «СуперОмска», что несмотря переход в Совет Федерации, его местом жительства останется Омск.
Сейчас он активно включается в работу в Верхней палате Российского парламента и уже выразил желание войти в комитеты по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.
Отметим, что в Омске уроженец Большереченского района Назаров проживает в доме № 101 на улице Маршала Жукова.
Как ранее сообщал «СуперОмск», спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко вручила Виктору Назарову удостоверение сенатора 21 марта. Перед выдвижением в СовФед политик стал депутатом омского Заксобрания. На заседании 12 апреля омские депутаты приняли постановление о досрочном сложении полномочий Виктора Назарова. Его преемником в ЗС станет директор департамента капитального строительства ГК «Титан» Алексей Ермаков.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.