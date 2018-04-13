Виктор Назаров останется жить в Омске, несмотря на сенаторство

Источник: Пресс-служба губернатора Омской области

Сейчас он активно включается в работу в Верхней палате Российского парламента и уже выразил желание войти в комитеты по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.

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Отметим, что в Омске уроженец Большереченского района Назаров проживает в доме № 101 на улице Маршала Жукова.