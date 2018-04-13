Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Табаков и Муцениеце на съемках фильма «Тобол»: первые кадры
Бунт на автозаводе: рабочие разгромили офис своего босса
В Екатеринбурге врачи спасли малыша весом 500 граммов
Разбился Ил-76: погибло около 200 человек
Анжелика Варум опубликовала «дерзкий» снимок дочери в соцсети
«Приехали!»10 наивных вопросов о космосе
Шаманов отреагировал на заявление Трампа
«Газпром» ответил Меркель на условия по «СП – 2»
Иномарки неожиданно подорожали (и курс доллара не виноват)
Поехали! Все автомобили Юрия Гагарина
DWN: одна искра — и «состязания» РФ с НАТО перерастут в войну
СМИ: Флот России ответил Украине за «пиратство»
Виктория Дайнеко экстремально похудела
Художница превращает кукол Барби в знаменитостей
Мужчина выжил после 18-часовой остановки сердца
Пациентка, которой ввели формалин вместо физраствора, скончалась
Что станет с ипотекой после введения санкций
Квартира с готовым ремонтом: 5 аргументов «за»
Фоторепортажи
8Российская техника на выставке «ArmHiTec-2018»
11Акции в память о погибших в Кемерово
07:16 (мск), источник: СуперОмск

Виктор Назаров останется жить в Омске, несмотря на сенаторство

Сенатор от Заксобрания Виктор Назаров рассказал корреспонденту «СуперОмска», что несмотря переход в Совет Федерации, его местом жительства останется Омск.

Источник: Пресс-служба губернатора Омской области

Сейчас он активно включается в работу в Верхней палате Российского парламента и уже выразил желание войти в комитеты по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.

Читайте также
Виктор Назаров официально покинул омское Заксобрание

Отметим, что в Омске уроженец Большереченского района Назаров проживает в доме № 101 на улице Маршала Жукова.

Как ранее сообщал «СуперОмск», спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко вручила Виктору Назарову удостоверение сенатора 21 марта. Перед выдвижением в СовФед политик стал депутатом омского Заксобрания. На заседании 12 апреля омские депутаты приняли постановление о досрочном сложении полномочий Виктора Назарова. Его преемником в ЗС станет директор департамента капитального строительства ГК «Титан» Алексей Ермаков.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Синоптики рассказали, когда в Омской области прекратится снегопад
Омичи требуют военной реакции на действия США в случае применения силы
Трамп не принял окончательного решения по Сирии
Создатель «Новичка» прокомментировал доклад экспертов ОЗХО
Информация о внебрачном ребенке Трампа просочилась в СМИ
Властям Татарстана не нравятся поправки в закон «Об образовании»
Американцы поразились количеству водки в польском супермаркете
СМИ: Россия может получить контроль над рынком продовольствия ЕС
Опасные для Байкала водоросли захватили уже почти 60% побережья
Спорт
75 минут адреналина: ЦСКА, это было круто! Армейцы дали бой «Арсеналу», вели 2:0, но отыграть разницу в три мяча все же не сумели
Авто
Иномарки неожиданно подорожали (и курс доллара не виноват) Не сказать, что на рынке началась паника... Но многие россияне сейчас спешат купить новый автомобиль «по старым ценам». Но откуда вообще возник слух, что машины должны подорожать?
Hi-Tech
Крупную подпольную криптоферму «накрыли» на заброшенном заводе Сотрудники МВД задержали двух мужчин, организовавших подпольную ферму для производства криптовалюты.
Кино
Участница «Голоса» взяла самую высокую ноту в истории Светлана Феодулова, участвовавшая во втором сезоне популярного шоу, установила мировой рекорд во время исполнения Rondo Моцарта
Недвижимость
В России появилась ипотека под 0%
В 14 регионах России могут обрушиться здания
5 преимуществ квартиры с готовым ремонтом
Ипотека может перестать дешеветь из-за санкций
Леди
Миллионер, популярный рэпер: чем занимаются родные Питта, Касселя и других звезд Хочешь узнать, чем прославился брат Венсана Касселя, как сестра Пенелопы Крус помогает ей на съемках, и чем занимаются родные мировых звезд? Читай и вдохновляйся.
Дети
Хлои Кардашян впервые стала мамой Отец ребенка — баскетболист Тристан Томпсон.
Все о ремонте
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
5 главных правил бюджетного ремонта
4 причины составить план электрики до начала ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь