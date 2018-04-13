Сильвия Раду: Градоначальник должен быть независимым и беспартийным
Градоначальник должен быть независимым и беспартийным. Об этом заявила в интервью moldpres.md исполняющая обязанности мэра Кишинёва Сильвия Раду.
Градоначальник должен быть независимым и беспартийным. Об этом заявила в интервью moldpres.md исполняющая обязанности мэра Кишинёва Сильвия Раду.
«Госчиновники обязаны защищать интересы всех граждан. И зная, что происходит в мэрии, я считаю, нам нужен человек, который будет представлять людей, а не политическую партию», — сказала и.о. мэра Кишинёва Сильвия Раду.
Раду отметила, что мэрия сможет представлять интересы граждан только тогда, когда в ней будут работать неподкупные чиновники.
«За четыре месяца, что я занимаю эту должность, была запущена реформа, предусматривающая прозрачность работы мэрии», — отметила и.о. мэра Кишинёва Сильвия Раду.
Градоначальница заявила, что приняла решение баллотироваться в мэры поскольку поняла, что народ поддерживает её.
«На самом деле, это решение связано и с тем, что я почувствовала поддержку людей, а это важнее, чем поддержка любой партии», — отметила и.о. мэра Кишинёва Сильвия Раду.
Чиновница подчеркнула, что проблемы города можно решить только при эффективной работе мэрии.
«Нельзя обещать все на свете. Нужно выполнять конкретные дела. Например, решить проблему с лифтами, которую не обсуждали с тех пор, как в Кишинёве построили многоэтажки. Мы говорим о прозрачности, дисциплине и функционировании подразделений мэрии, говорим об обустройстве школ и детских садов, о чистоте и так далее», — сказала и.о. мэра Кишинёва Сильвия Раду.
Сильвия Раду заявила о намерении баллотироваться в мэры Кишинёва в начале этой недели. В среду стартовал сбор подписей в поддержку её кандидатуры.
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