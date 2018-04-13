Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Россия не шутит: США предупредили из РФ по военным каналам - СМИ
В России построили тягач «Вощина-1»
Ребенок родился через 4,5 года после гибели родителей
В России нашли самый дорогой дом
Анжелика Варум опубликовала «дерзкий» снимок дочери в соцсети
«Приехали!»10 наивных вопросов о космосе
Море изменило цвет: реакция Сети на сближение ВВС РФ с ВМС США
«Газпром» ответил Меркель на условия по «СП – 2»
В России построили тягач «Вощина-1»
У Porsche Cayenne может появиться конкурент
СМИ: В США назвали условие, как избежать войны с Россией
“Будем сбивать и топить”: Посол РФ предупредил США
Поклонники не узнали Валерия Леонтьева без его фирменных кудрей
Анжелика Варум опубликовала «дерзкий» снимок дочери в соцсети
Англичанка отстегнула нос во время прямого эфира на ТВ
112-летнего гражданина Японии признали самым пожилым мужчиной планеты
Что станет с ипотекой после введения санкций
В 14 регионах России могут обрушиться здания
Фоторепортажи
8Торговый центр «Зимняя вишня» после пожара
8Российская техника на выставке «ArmHiTec-2018»
08:34 (мск), источник: Publika.md

Сильвия Раду: Градоначальник должен быть независимым и беспартийным

Градоначальник должен быть независимым и беспартийным. Об этом заявила в интервью moldpres.md исполняющая обязанности мэра Кишинёва Сильвия Раду.

Источник: Publika.md

«Госчиновники обязаны защищать интересы всех граждан. И зная, что происходит в мэрии, я считаю, нам нужен человек, который будет представлять людей, а не политическую партию», — сказала и.о. мэра Кишинёва Сильвия Раду.

Читайте также
Максим Лебединский стал новым пресс-секретарем Президента РМ

Раду отметила, что мэрия сможет представлять интересы граждан только тогда, когда в ней будут работать неподкупные чиновники.

«За четыре месяца, что я занимаю эту должность, была запущена реформа, предусматривающая прозрачность работы мэрии», — отметила и.о. мэра Кишинёва Сильвия Раду.

Градоначальница заявила, что приняла решение баллотироваться в мэры поскольку поняла, что народ поддерживает её.

«На самом деле, это решение связано и с тем, что я почувствовала поддержку людей, а это важнее, чем поддержка любой партии», — отметила и.о. мэра Кишинёва Сильвия Раду.

Чиновница подчеркнула, что проблемы города можно решить только при эффективной работе мэрии.

«Нельзя обещать все на свете. Нужно выполнять конкретные дела. Например, решить проблему с лифтами, которую не обсуждали с тех пор, как в Кишинёве построили многоэтажки. Мы говорим о прозрачности, дисциплине и функционировании подразделений мэрии, говорим об обустройстве школ и детских садов, о чистоте и так далее», — сказала и.о. мэра Кишинёва Сильвия Раду.

Сильвия Раду заявила о намерении баллотироваться в мэры Кишинёва в начале этой недели. В среду стартовал сбор подписей в поддержку её кандидатуры.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Трамп не принял окончательного решения по Сирии
Создатель «Новичка» прокомментировал доклад экспертов ОЗХО
Ученые: морское течение Гольфстрим сильно замедлилось
СМИ: Россия может получить контроль над рынком продовольствия ЕС
Властям Татарстана не нравятся поправки в закон «Об образовании»
Американцы поразились количеству водки в польском супермаркете
Источник сообщил о крушении вертолета в Балтийском море
Спорт
75 минут адреналина: ЦСКА, это было круто! Армейцы дали бой «Арсеналу», вели 2:0, но отыграть разницу в три мяча все же не сумели
Авто
Иномарки неожиданно подорожали (и курс доллара не виноват) Не сказать, что на рынке началась паника... Но многие россияне сейчас спешат купить новый автомобиль «по старым ценам». Но откуда вообще возник слух, что машины должны подорожать?
Hi-Tech
Крупную подпольную криптоферму «накрыли» на заброшенном заводе Сотрудники МВД задержали двух мужчин, организовавших подпольную ферму для производства криптовалюты.
Кино
Участница «Голоса» взяла самую высокую ноту в истории Светлана Феодулова, участвовавшая во втором сезоне популярного шоу, установила мировой рекорд во время исполнения Rondo Моцарта
Недвижимость
Работники ЖКХ случайно сожгли чужую квартиру
5 преимуществ квартиры с готовым ремонтом
Ипотека может перестать дешеветь из-за санкций
Не от мира сего: 7 зданий, похожих на космические корабли
Леди
7 пар обуви, которые нужно купить прямо сейчас Весенне-летние обувные тренды в этом году поражают разнообразием
Дети
Хлои Кардашян впервые стала мамой Отец ребенка — баскетболист Тристан Томпсон.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь