Борис Дубровский предложил голодающим способ решения конфликта «Конаса»

Глава региона предложил назначить директором спортшколы нынешнего заместителя Юлию Чернякову, а Олега Строгонова сделать ее замом. Об этом на своей странице в Фейсбуке написал глава представительства Федерации карате России в Челябинской области Петр Васильев.
«Такое предложение действительно поступило. Мы сейчас его обдумываем, но голодовка еще не прекращена», — пояснила агентству Юлия Черникова.
Как уже сообщало агентство, голодовка в «Конасе» началась 4 апреля. Тренерский состав выступает против намерений управления по физической культуре и спорту администрации Челябинска уволить директора и основателя спортшколы Олега Строгонова и выступает за отставку начальника управления Евгения Иванова.
На седьмой день с начало проведения голодовки свои предложения озвучила мэрия Челябинска. Первый заместитель главы города Наталья Котова предложила назначить исполняющей обязанности директора спортшколы Юлию Черникову, а в последующем объявить конкурс на замещение вакантной должности руководителя. Администрация также плдчеркнула, что не намерена увольнять начальника городского спортуправления Евгения Иванова.
Во вторник, 17 апреля, в Челябинск приедут руководители Общероссийского народного фронта, чтобы обсудить ситуацию в спортшколе.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.