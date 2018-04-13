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08:35 (мск), источник: Uralpress.ru

Борис Дубровский предложил голодающим способ решения конфликта «Конаса»

Тренерам спортивной школы «Конас» в Челябинске, которые уже больше недели голодают в знак протеста против увольнения директора Олега Строгонова, поступило предложение по разрешению конфликта от губернатора Бориса Дубровского.

Глава региона предложил назначить директором спортшколы нынешнего заместителя Юлию Чернякову, а Олега Строгонова сделать ее замом. Об этом на своей странице в Фейсбуке написал глава представительства Федерации карате России в Челябинской области Петр Васильев.

«Такое предложение действительно поступило. Мы сейчас его обдумываем, но голодовка еще не прекращена», — пояснила агентству Юлия Черникова.

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Как уже сообщало агентство, голодовка в «Конасе» началась 4 апреля. Тренерский состав выступает против намерений управления по физической культуре и спорту администрации Челябинска уволить директора и основателя спортшколы Олега Строгонова и выступает за отставку начальника управления Евгения Иванова.

На седьмой день с начало проведения голодовки свои предложения озвучила мэрия Челябинска. Первый заместитель главы города Наталья Котова предложила назначить исполняющей обязанности директора спортшколы Юлию Черникову, а в последующем объявить конкурс на замещение вакантной должности руководителя. Администрация также плдчеркнула, что не намерена увольнять начальника городского спортуправления Евгения Иванова.

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Во вторник, 17 апреля, в Челябинск приедут руководители Общероссийского народного фронта, чтобы обсудить ситуацию в спортшколе.

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