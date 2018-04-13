Лавров обсудит с голландцами омское производство
Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет переговоры 13 апреля с министром иностранных дел Нидерландов Стефом Блоком.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет переговоры 13 апреля с министром иностранных дел Нидерландов Стефом Блоком.
Это первый визит в Россию главы нидерладского внешнеполитического ведомства с 2015 года.
«Планируется провести серьезный разговор и в откровенном ключе обсудить состояние дел в двусторонних
Департамента информации и печати отмечает, что, несмотря на официальную линию правительства Нидерландов, бизнес из этой страны хочет развивать отношения с Россией. В частности на встрече может быть обсуждена работа
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