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08:55 (мск), источник: СуперОмск

Лавров обсудит с голландцами омское производство

Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет переговоры 13 апреля с министром иностранных дел Нидерландов Стефом Блоком.

Источник: AP 2018

Это первый визит в Россию главы нидерладского внешнеполитического ведомства с 2015 года.

«Планируется провести серьезный разговор и в откровенном ключе обсудить состояние дел в двусторонних российско-нидерландских отношениях, которые в последние годы складывались непросто», — говорится в официальном заявлении российского МИДа.

Департамента информации и печати отмечает, что, несмотря на официальную линию правительства Нидерландов, бизнес из этой страны хочет развивать отношения с Россией. В частности на встрече может быть обсуждена работа нидерландско-британского концерна, который имеет четыре производственных кластера в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Омске и в Тульской области.

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