Лавров обсудит с голландцами омское производство

Это первый визит в Россию главы нидерладского внешнеполитического ведомства с 2015 года.

«Планируется провести серьезный разговор и в откровенном ключе обсудить состояние дел в двусторонних российско-нидерландских отношениях, которые в последние годы складывались непросто», — говорится в официальном заявлении российского МИДа.