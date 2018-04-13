Семашко: обсуждение цены на российский газ для Беларуси продолжится в мае
Цена на «голубое топливо» в Союзном государстве для белорусской стороны в два раза выше, чем в соседней Смоленской области.
Цена на «голубое топливо» в Союзном государстве для белорусской стороны в два раза выше, чем в соседней Смоленской области.
МИНСК, 13 апр — Sputnik. Белорусская сторона рассчитывает продолжить обсуждение цены на газ с Россией не позднее мая, об этом сообщил
«Мы не можем признать нормальной ситуацию, когда в Союзном государстве в Беларуси цена на газ в два раза больше, чем в соседней Смоленской области, надо создать равные условия», — сказал он.
Семашко подчеркнул, что рассчитывает продолжить дискуссию по данному вопросу с зампредседателя правительства РФ Аркадием Дворковичем не позднее мая этого года.
«Мы с Аркадием Владимировичем, когда улягутся все оргвопросы, не позднее
Кроме того,
Беларусь и Россия ведут переговоры о поставках газа в Беларусь на 2020−2024 годы. Для республики стоимость российского «голубого топлива» в 2018-м составляет 129 долларов за 1000 кубометров, в 2019 году — 127 долларов за такой же объем.
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