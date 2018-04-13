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08:58 (мск), источник: Sputnik.by

Семашко: обсуждение цены на российский газ для Беларуси продолжится в мае

Цена на «голубое топливо» в Союзном государстве для белорусской стороны в два раза выше, чем в соседней Смоленской области.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 13 апр — Sputnik. Белорусская сторона рассчитывает продолжить обсуждение цены на газ с Россией не позднее мая, об этом сообщил вице-премьер Беларуси Владимир Семашко на Красноярском экономическом форуме.

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«Мы не можем признать нормальной ситуацию, когда в Союзном государстве в Беларуси цена на газ в два раза больше, чем в соседней Смоленской области, надо создать равные условия», — сказал он. Вице-премьер привел пример, что Минский автозавод получает газ по 286 долларов за тысячу кубов, а его российский конкурент — всего 65, назвав такие условия неравными.

Семашко подчеркнул, что рассчитывает продолжить дискуссию по данному вопросу с зампредседателя правительства РФ Аркадием Дворковичем не позднее мая этого года.

«Мы с Аркадием Владимировичем, когда улягутся все оргвопросы, не позднее мая-месяца продолжим дискуссию. Мы, в конце концов, найдем решение этой проблемы», — пояснил Семашко.

Кроме того, вице-премьер Беларуси оценил двусторонние экономические отношения стран на «тройку с плюсом» по пятибалльной шкале. При этом он отметил, что Беларусь и Россия на 70% решили вопросы в сфере энергетики и достигли общего согласия в нефтяной сфере.

Беларусь и Россия ведут переговоры о поставках газа в Беларусь на 2020−2024 годы. Для республики стоимость российского «голубого топлива» в 2018-м составляет 129 долларов за 1000 кубометров, в 2019 году — 127 долларов за такой же объем.

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