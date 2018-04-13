Семашко: обсуждение цены на российский газ для Беларуси продолжится в мае

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 13 апр — Sputnik. Белорусская сторона рассчитывает продолжить обсуждение цены на газ с Россией не позднее мая, об этом сообщил вице-премьер Беларуси Владимир Семашко на Красноярском экономическом форуме.

Читайте также «Газпром» продлил контракт на поставку газа в Беларусь

«Мы не можем признать нормальной ситуацию, когда в Союзном государстве в Беларуси цена на газ в два раза больше, чем в соседней Смоленской области, надо создать равные условия», — сказал он. Вице-премьер привел пример, что Минский автозавод получает газ по 286 долларов за тысячу кубов, а его российский конкурент — всего 65, назвав такие условия неравными.

Семашко подчеркнул, что рассчитывает продолжить дискуссию по данному вопросу с зампредседателя правительства РФ Аркадием Дворковичем не позднее мая этого года.

«Мы с Аркадием Владимировичем, когда улягутся все оргвопросы, не позднее мая-месяца продолжим дискуссию. Мы, в конце концов, найдем решение этой проблемы», — пояснил Семашко.

Кроме того, вице-премьер Беларуси оценил двусторонние экономические отношения стран на «тройку с плюсом» по пятибалльной шкале. При этом он отметил, что Беларусь и Россия на 70% решили вопросы в сфере энергетики и достигли общего согласия в нефтяной сфере.