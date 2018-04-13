Кадыров выступил за продление президентского срока для Путина

Источник: Агентство «Москва»

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU — Руководитель Чечни Рамзан Кадыров считает, что сейчас у президента РФ Владимира Путина нет альтернатив, и поэтому стоит подумать о продлении полномочий главы государства больше, чем на два срока.

«Пока нынешний президент во здравии, мы не должны думать о другом главе государства. Вот такое мое личное мнение, и я его не меняю. Сейчас у Путина нет альтернативы», — сказал он в интервью «Интерфаксу».

Поэтому я считаю, что мы можем принять решение о продлении сроков полномочий главы государства, не ограничиваться двумя. Почему Китай может, Германия может (в Китае недавно решили не ограничивать полномочия председателя КНР двумя сроками; в Германии Ангела Меркель в четвертый раз занимает пост канцлера — ИФ), а мы нет? Рамзан Кадыров