Кандидаты на должность главы Калининграда представят концепции развития города
KaliningradToday. В Калининграде состоится конкурс по отбору кандидатур на должность главы городского округа «Город Калининград».
KaliningradToday. В Калининграде состоится конкурс по отбору кандидатур на должность главы городского округа «Город Калининград».
Организация и проведение конкурса осуществляется конкурсной комиссией. 16 апреля претенденты продемонстрируют знание Конституции Российской Федерации, нормативных правовых актов Российской Федерации и Калининградской области о местном самоуправлении, о муниципальной службе, Устава (Основного Закона) Калининградской области, Устава городского округа «Город Калининград», муниципальных нормативных правовых актов о муниципальной службе, а также в сфере деятельности главы городского округа «Город Калининград», правил делового этикета, основ делопроизводства; наличие профессиональных навыков планирования работы, ведения деловых переговоров, взаимодействия с другими органами, организациями, структурными подразделениями, подготовки служебных документов, прокомментировали в
Претенденты также представят разработанные ими программы (концепции) развития муниципального образования городской округ «Город Калининград» в произвольной форме объемом до 15 страниц машинописного текста.
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