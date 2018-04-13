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12:06 (мск), источник: Sputnik.md

Правительство Молдовы решило судьбу генконсула страны в Стамбуле

Нашумевшая история с генконсулом Молдовы в Стамбуле продолжается: правительство наконец приняло решение насчет попавшего в скандал дипломата.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 13 апр — Sputnik. Правительство Молдовы на очередном заседании в пятницу приняло решение отозвать генерального консула республики в Стамбуле Вячеслава Филипа.

Как заявил на заседании министр иностранных дел и европейской интеграции страны Тудор Ульяновски, ведомство «предлагает отозвать Вячеслава Филипа с поста генерального консула Республики Молдова в Стамбуле в Турции».

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Отзыв Вячеслава Филипа связан с уголовным делом о пассивной коррупции, в котором фигурирует дипломат. Его задержали в ноябре 2016 года, а в октябре 2017-ого прокуроры передали собранные материалы в суд.

По данным следственных органов, в период 2012—2016 годов молдавский дипломат Вячеслав Филип получал взятки за ускорение и упрощение консульских услуг для семи человек из Иордании, Ливана, Сирии и Ирака. В прокуратуре добавили, что также он обвиняется в нарушении законодательства в части выдачи документов для въезда и нахождения на территории Молдовы для арабских граждан и в нарушении правил борьбы с международным терроризмом.

Следователи отмечают, что в некоторых случаях дипломат способствовал выдаче виз в срочном режиме даже без присутствия человека в консульстве. Сообщается, что за свои услуги генконсул требовал 100−200 долларов.

Если вина Вячеслава Филипа будет доказана, то ему грозит от 7 до 15 лет тюрьмы со штрафом до 28,6 тысяч долларов и с лишением права занимать определенные должности в течение 10−15 лет.

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