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12:20 (мск), источник: Sputnik.by

Лукашенко недоволен результатами белорусских олимпийцев

На развитие зимних видов спорта за четыре года потратили 10,5 миллионов долларов, а на последней Олимпиаде завоевали лишь три медали.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 13 апр — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко недоволен результатами белорусских спортсменов в зимних видах спорта — при том, что на их развитие выделяются немалые деньги.

Глава государства в пятницу проводит совещание по развитию зимних видов спорта. Лукашенко подчеркнул: вся необходимая инфраструктура для занятий физкультурой и спортом в стране создана, а в каждом регионе есть свои ледовые дворцы. Подготовка спортсменов в зимних видах спорта в республике проходит круглогодично.

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«Государство выделяет значительные средства на подготовку национальных команд к основным стартам. За четыре года на финансирование зимних видов израсходовано $10,5 млн. Вместе с тем прошедшие в Корее зимние Олимпийские игры принесли Беларуси лишь три медали. Это следствие серьезных проблем в работе всей спортивной отрасли», — высказался Лукашенко.

Чемпионкам во фристайле и биатлоне в стране отдают должное, отметил Лукашенко, однако не все спортсмены показали те результаты, которых от них ожидали.

«Для любого спортсмена Олимпиада — важнейший старт четырехлетия, а порой и всей жизни. Здесь каждый участник обязан выступать на пределе своих возможностей, зная, что за него болеет страна. И вообще, на Олимпиаду и чемпионаты мира, континентальные чемпионаты едут не для того, чтобы даже “хорошо” выступить, как некоторые наши функционеры привыкли в СМИ заявлять. На такие форумы едут завоевывать медали», — уверен президент.

В ходе совещания президент планирует дать принципиальную оценку развитию зимних видов спорта в республике. По разным видам спорта перед функционерами он поставил конкретные вопросы.

«Очень бы хотелось, чтобы докладчики рассказали о том, как выполнены поручения по поводу формирования тренерского состава, есть ли из кого выбирать будущих спортсменов, как финансируется, прежде всего по заработной плате, тренерский состав. Все до мелочей хотелось бы услышать», — добавил президент.

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