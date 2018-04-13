Лукашенко недоволен результатами белорусских олимпийцев
На развитие зимних видов спорта за четыре года потратили 10,5 миллионов долларов, а на последней Олимпиаде завоевали лишь три медали.
На развитие зимних видов спорта за четыре года потратили 10,5 миллионов долларов, а на последней Олимпиаде завоевали лишь три медали.
МИНСК, 13 апр — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко недоволен результатами белорусских спортсменов в зимних видах спорта — при том, что на их развитие выделяются немалые деньги.
Глава государства в пятницу проводит совещание по развитию зимних видов спорта. Лукашенко подчеркнул: вся необходимая инфраструктура для занятий физкультурой и спортом в стране создана, а в каждом регионе есть свои ледовые дворцы. Подготовка спортсменов в зимних видах спорта в республике проходит круглогодично.
«Государство выделяет значительные средства на подготовку национальных команд к основным стартам. За четыре года на финансирование зимних видов израсходовано $10,5 млн. Вместе с тем прошедшие в Корее зимние Олимпийские игры принесли Беларуси лишь три медали. Это следствие серьезных проблем в работе всей спортивной отрасли», — высказался Лукашенко.
Чемпионкам во фристайле и биатлоне в стране отдают должное, отметил Лукашенко, однако не все спортсмены показали те результаты, которых от них ожидали.
«Для любого спортсмена Олимпиада — важнейший старт четырехлетия, а порой и всей жизни. Здесь каждый участник обязан выступать на пределе своих возможностей, зная, что за него болеет страна. И вообще, на Олимпиаду и чемпионаты мира, континентальные чемпионаты едут не для того, чтобы даже “хорошо” выступить, как некоторые наши функционеры привыкли в СМИ заявлять. На такие форумы едут завоевывать медали», — уверен президент.
В ходе совещания президент планирует дать принципиальную оценку развитию зимних видов спорта в республике. По разным видам спорта перед функционерами он поставил конкретные вопросы.
«Очень бы хотелось, чтобы докладчики рассказали о том, как выполнены поручения по поводу формирования тренерского состава, есть ли из кого выбирать будущих спортсменов, как финансируется, прежде всего по заработной плате, тренерский состав. Все до мелочей хотелось бы услышать», — добавил президент.
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