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18:17 (мск), источник: ИА Татар-информ

Границы Казани пересмотрят депутаты Казгордумы

(Казань, 13 апреля, «Татар-информ»). Изменение границ муниципального образования Казани станет одним из вопросов повестки XXV сессии Казгордумы.

Распоряжение о созыве депутатов Казгордумы опубликовано на официальном портале города.

На рассмотрение попали и такие вопросы, как изменение правил благоустройства Казани и обсуждение реализации Стратегии социально-экономического развития города до 2030 года. Депутаты Казгордумы планируют обсудить 16 тем.

Двадцать пятая сессия Казанской городской Думы пройдет 17 апреля в Казанской Ратуше.

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