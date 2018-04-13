Границы Казани пересмотрят депутаты Казгордумы
(Казань, 13 апреля, «Татар-информ»). Изменение границ муниципального образования Казани станет одним из вопросов повестки XXV сессии Казгордумы.
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(Казань, 13 апреля, «Татар-информ»). Изменение границ муниципального образования Казани станет одним из вопросов повестки XXV сессии Казгордумы.
Распоряжение о созыве депутатов Казгордумы опубликовано на официальном портале города.
На рассмотрение попали и такие вопросы, как изменение правил благоустройства Казани и обсуждение реализации Стратегии
Двадцать пятая сессия Казанской городской Думы пройдет 17 апреля в Казанской Ратуше.
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