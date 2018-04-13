Павел Филип обсудил с украинским коллегой строительство новых гидроцентралей на реке Днестр

«Я процитирую премьера Гройсмана, который сказал, что ни один энергетик не убедит его в том, что установка электрической турбины важнее, чем развитие экосистемы реки Днестр», — сказал премьер-министр Павел Филип.

Правительство нашей страны приняло решении о включении 19 местных экспертов в молдо-украинскую комиссию, которая будет оценивать состояние Днестра.



«Мы достигли значительного прогресса в переговорах относительно Соглашения об обеспечении работы Днестровского гидроэнергетического комплекса. Даже если об этом не было публичных заявлений, на протяжении двух с половиной лет это тему мы постоянно обсуждали на встречах», — сказал премьер-министр Павел Филип.



В июле 2016 года украинское правительство приняло национальную программу развития, в которую включили строительство шести гидроцентралей на Днестре. Это вызвало серьезную озабоченность многих организаций по защите окружающей среды, которые заявили, что это повлечет за собой загрязнение и существенное снижение уровня воды в реке.