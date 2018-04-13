Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Путин сделал важное заявление после угроз Трампа - СМИ
В России построили тягач «Вощина-1»
Екатерина Стриженова впервые стала бабушкой
Новый поворот в судьбе девушки, которой ревнивый муж отрубил руки
Бритни Спирс и Холли Берри на премии в Лос-Анджелесе
У людей нет шансов победить старостьЛюбимое хобби продвинутой молодежи — биохакинг. Почему он не помогает?
Молчание Путина говорит больше: в Англии предсказали изоляцию США
«Газпром» ответил Меркель на условия по «СП – 2»
В России построили тягач «Вощина-1»
У Porsche Cayenne может появиться конкурент
Фанаты Волочковой высмеяли ее фотографию в купальнике
На Западе заявили: Путин серьёзно ошибается - СМИ
Как Шнуров «наследил» в истории за свои 45 лет
Бритни Спирс и Холли Берри на премии в Лос-Анджелесе
Рогозин объяснил Трампу, кому тот бросает вызов
СМИ: РФ может нанести ответный удар по базам США
Что станет с ипотекой после введения санкций
Квартира с готовым ремонтом: 5 аргументов «за»
Фоторепортажи
8Танцы для Ким Чен Ира
8В Чили вновь проснулся вулкан Невадос-де-Чильян
17:20 (мск), источник: Publika.md

Павел Филип обсудил с украинским коллегой строительство новых гидроцентралей на реке Днестр

Экосистема Днестра будет в безопасности.

Источник: Publika.md

Планы Украины о строительстве новых гидроцентралей на реке обсудил с премьером соседней страны Владимиром Гройсманом глава молдавского кабмина Павел Филип. Встреча состоялась накануне в Киеве.

Павел Филип заверил, что соседняя страна не будет предпринимать на Днестре никаких действий без предварительного согласования с Кишиневом.

«Я процитирую премьера Гройсмана, который сказал, что ни один энергетик не убедит его в том, что установка электрической турбины важнее, чем развитие экосистемы реки Днестр», — сказал премьер-министр Павел Филип.

Читайте также
Молдова рискует остаться без воды, а Днестр может пересохнуть

Правительство нашей страны приняло решении о включении 19 местных экспертов в молдо-украинскую комиссию, которая будет оценивать состояние Днестра.

«Мы достигли значительного прогресса в переговорах относительно Соглашения об обеспечении работы Днестровского гидроэнергетического комплекса. Даже если об этом не было публичных заявлений, на протяжении двух с половиной лет это тему мы постоянно обсуждали на встречах», — сказал премьер-министр Павел Филип.

В июле 2016 года украинское правительство приняло национальную программу развития, в которую включили строительство шести гидроцентралей на Днестре. Это вызвало серьезную озабоченность многих организаций по защите окружающей среды, которые заявили, что это повлечет за собой загрязнение и существенное снижение уровня воды в реке.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Какой ответ «иностранным государствам» приготовила Госдума
Облачное «цунами» напугало жителей Канады
В падении курса швейцарской валюты винят российских миллиардеров
«Жизнь проходит мимо»: почему россияне бегут из соцсетей
Лучше быть «жаворонком»: почему у «сов» высок риск ранней смерти
Система распознавания лиц нашла преступника в 50-тысячной толпе
Лавров: У России есть доказательства постановки химатаки в Сирии
Спорт
Результаты жеребьёвки 1/2 финала Лиги чемпионов сезона-2017/18 Стали известны результаты жеребьёвки полуфинала Лиги чемпионов нынешнего сезона, которая прошла сегодня, 13 апреля, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне
Авто
ВС рассказал, когда можно ездить без ремня безопасности Верховный Суд неожиданно заступился за автолюбителя и указал, что ехать со сломанной застежкой ремня безопасности разрешается
Hi-Tech
Эксперт предупредил об опасности бесплатных VPN для обхода блокировок Бесплатные VPN, которые могут быть использованы для обхода блокировки Telegram в России, могут быть опасны.
Кино
Барановская, Ходченкова, Киркоров на премьере фильма Козловского Звезды российского шоу-бизнеса стали первыми зрителями спортивной драмы «Тренер» Данилы Козловского
Недвижимость
Работники ЖКХ случайно сожгли чужую квартиру
5 преимуществ квартиры с готовым ремонтом
Ипотека может перестать дешеветь из-за санкций
Не от мира сего: 7 зданий, похожих на космические корабли
Леди
7 пар обуви, которые нужно купить прямо сейчас Весенне-летние обувные тренды в этом году поражают разнообразием
Дети
Екатерина Стриженова впервые стала бабушкой Старшая дочь известной телеведущей родила сына.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь