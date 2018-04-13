Павел Филип обсудил с украинским коллегой строительство новых гидроцентралей на реке Днестр
Экосистема Днестра будет в безопасности.
Экосистема Днестра будет в безопасности.
Планы Украины о строительстве новых гидроцентралей на реке обсудил с премьером соседней страны Владимиром Гройсманом глава молдавского кабмина Павел Филип. Встреча состоялась накануне в Киеве.
«Я процитирую премьера Гройсмана, который сказал, что ни один энергетик не убедит его в том, что установка электрической турбины важнее, чем развитие экосистемы реки Днестр», — сказал
Правительство нашей страны приняло решении о включении 19 местных экспертов в
«Мы достигли значительного прогресса в переговорах относительно Соглашения об обеспечении работы Днестровского гидроэнергетического комплекса. Даже если об этом не было публичных заявлений, на протяжении двух с половиной лет это тему мы постоянно обсуждали на встречах», — сказал
В июле 2016 года украинское правительство приняло национальную программу развития, в которую включили строительство шести гидроцентралей на Днестре. Это вызвало серьезную озабоченность многих организаций по защите окружающей среды, которые заявили, что это повлечет за собой загрязнение и существенное снижение уровня воды в реке.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.