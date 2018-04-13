Всемирный Банк предоставит Молдове 10 миллионов долларов на реформу образования
10 миллионов долларов предоставит Молдове Всемирный Банк на продолжение реформ в образовании. Законопроект о ратификации соответствующего соглашения одобрило правительство.
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