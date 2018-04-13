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17:31 (мск), источник: Publika.md

Всемирный Банк предоставит Молдове 10 миллионов долларов на реформу образования

10 миллионов долларов предоставит Молдове Всемирный Банк на продолжение реформ в образовании. Законопроект о ратификации соответствующего соглашения одобрило правительство.

Источник: Publika.md

Деньги пойдут покупку оргтехники и оборудования для лабораторий в 160 учебных заведениях. Еще для ста школ приобретут необходимое оборудование для детей с ограниченными возможностями, а педагоги, которые с ними работают, пройдут специальную подготовку.

Финансирование предоставят в рамках проекта Всемирного Банка «Реформа образования в Молдове», рассчитанного до 2020 года.

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