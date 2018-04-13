Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Путин сделал важное заявление после угроз Трампа - СМИ
В России построили тягач «Вощина-1»
Дети Сергея Жукова сами зарабатывают деньги
Депутата лишили слишком дорогой квартиры
Анжелика Варум опубликовала «дерзкий» снимок дочери в соцсети
У людей нет шансов победить старостьЛюбимое хобби продвинутой молодежи — биохакинг. Почему он не помогает?
Захарова прокомментировала исключение России из Совбеза ООН
Суд изменил приговор Улюкаеву
Иномарки неожиданно подорожали (и курс доллара не виноват)
Поехали! Все автомобили Юрия Гагарина
Фанаты Волочковой высмеяли ее фотографию в купальнике
На Западе заявили: Путин серьёзно ошибается - СМИ
Поклонники не узнали Валерия Леонтьева без его фирменных кудрей
Анжелика Варум опубликовала «дерзкий» снимок дочери в соцсети
Рогозин объяснил Трампу, кому тот бросает вызов
СМИ: РФ может нанести ответный удар по базам США
В России нашли самый дорогой дом
Названа комфортная зарплата для выплаты ипотеки
Фоторепортажи
8Торговый центр «Зимняя вишня» после пожара
8Танцы для Ким Чен Ира
15:42 (мск), источник: РИА Новости

Пострадавшим от паводка в Волгоградской области окажут помощь

НОВО-ОГАРЕВО, 13 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил губернатору Волгоградской области Андрею Бочарову обратить внимание на восстановление инфраструктуры и оказание адресной помощи гражданам, чье имущество пострадало в результате паводка в регионе.

«Нужно посмотреть на инфраструктуру, что сделано по восстановлению инфраструктуры, и адресную помощь гражданам», — заявил глава государства на встрече с губернатором.

Бочаров в ответ заверил президента, что эти поручения будут исполнены.

Губернатор отметил, что весеннее половодье привело к повышению уровня рек региона на величину от полутора до трех метров. По словам губернатора, в зоне подтопления оказались дома, в которых проживают 360 тысяч человек. Был подтоплен 81 населенный пункт, сейчас вода остается в 21 из них. 21 житель этих населенных пунктов сейчас остается в пунктах временного размещения, семеро из них дети.

По словам Бочарова, эти люди обеспечены всем необходимым. Губернатор добавил, что сейчас паводковая ситуация имеет тенденцию к улучшению. Уже началась работа по обследованию пострадавших территорий на предмет выявления ущерба для оказания помощи. Бочаров также рассказал главе государства о чрезвычайной ситуации, возникшей вблизи станицы Алексеевской, которую с трудом удалось отстоять от масштабного наводнения. По его словам, ситуация возникла из-за резкого повышения скорости ветра — такого паводка в этой местности не было с 1964 года.

Губернатор также поблагодарил президента за помощь региону, оказанную в связи с пожарами августа-сентября 2017 года. «Те задачи, которые были поставлены, они в настоящее время выполнены: 26 семей обеспечили жилищными сертификатами», — отметил он. По словам Бочарова, часть семей уже переехали в новое жилье.

«Хорошо, доведите это до конца», — поручил Путин.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Пострадавшим от паводка в Волгоградской области окажут помощь
В Волгоградской области на реке Терса уровень воды будет выше из-за паводка
Какой ответ «иностранным государствам» приготовила Госдума
«Жизнь проходит мимо»: почему россияне бегут из соцсетей
В Японии живет самый фотогеничный кот в мире (фото)
Назван российский город с самыми быстрорастущими зарплатами
Лавров: У России есть доказательства постановки химатаки в Сирии
Лайфхак: как варить яйца, чтобы они не трескались
Особая колония. Где и сколько будет сидеть Улюкаев?
Спорт
75 минут адреналина: ЦСКА, это было круто! Армейцы дали бой «Арсеналу», вели 2:0, но отыграть разницу в три мяча все же не сумели
Авто
Автомобиль закопали на 50 лет (его выиграли в лотерею) Таким образом в мексиканском городе Охинага поступили с автомобилем, который выиграл в лотерею один из жителей
Hi-Tech
Эксперт предупредил об опасности бесплатных VPN для обхода блокировок Бесплатные VPN, которые могут быть использованы для обхода блокировки Telegram в России, могут быть опасны.
Кино
Барановская, Ходченкова, Киркоров на премьере фильма Козловского Звезды российского шоу-бизнеса стали первыми зрителями спортивной драмы «Тренер» Данилы Козловского
Недвижимость
В России появилась ипотека под 0%
5 преимуществ квартиры с готовым ремонтом
В 14 регионах России могут обрушиться здания
Ипотека может перестать дешеветь из-за санкций
Леди
7 пар обуви, которые нужно купить прямо сейчас Весенне-летние обувные тренды в этом году поражают разнообразием
Дети
Екатерина Стриженова впервые стала бабушкой Старшая дочь известной телеведущей родила сына.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь