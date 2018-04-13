Пострадавшим от паводка в Волгоградской области окажут помощь

«Нужно посмотреть на инфраструктуру, что сделано по восстановлению инфраструктуры, и адресную помощь гражданам», — заявил глава государства на встрече с губернатором.

Бочаров в ответ заверил президента, что эти поручения будут исполнены.

Губернатор отметил, что весеннее половодье привело к повышению уровня рек региона на величину от полутора до трех метров. По словам губернатора, в зоне подтопления оказались дома, в которых проживают 360 тысяч человек. Был подтоплен 81 населенный пункт, сейчас вода остается в 21 из них. 21 житель этих населенных пунктов сейчас остается в пунктах временного размещения, семеро из них дети.

По словам Бочарова, эти люди обеспечены всем необходимым. Губернатор добавил, что сейчас паводковая ситуация имеет тенденцию к улучшению. Уже началась работа по обследованию пострадавших территорий на предмет выявления ущерба для оказания помощи. Бочаров также рассказал главе государства о чрезвычайной ситуации, возникшей вблизи станицы Алексеевской, которую с трудом удалось отстоять от масштабного наводнения. По его словам, ситуация возникла из-за резкого повышения скорости ветра — такого паводка в этой местности не было с 1964 года.

Губернатор также поблагодарил президента за помощь региону, оказанную в связи с пожарами августа-сентября 2017 года. «Те задачи, которые были поставлены, они в настоящее время выполнены: 26 семей обеспечили жилищными сертификатами», — отметил он. По словам Бочарова, часть семей уже переехали в новое жилье.