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15:26 (мск), источник: АиФ Челябинск

Глава Троицкого района подала в отставку

В пресс-службе губернатора Челябинской области сообщили, что претензий к чиновнице не было.

Глава Троицкого района Людмила Шаталова подала в отставку. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе губернатора Челябинской области.

По официальным данным, чиновница написала заявление об уходе по личным причинам. У главы Южного Урала претензий к ней нет. Отставку Людмилы Шаталовой теперь должны утвердить на депутатской сессии. Ближайшая — пройдёт уже завтра, 14 апреля.

Отметим, по данным «Ura.ru», Троицкий район недавно инспектировала Контрольно-счётная палата региона. Кроме того, в 2016 году стражи правопорядка заподозрили Людмилу Шаталову в коррупции.

Напомним, накануне стало известно, что Челябинскую думу покинет единственная женщина-депутат.

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